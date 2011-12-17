ماهیها در فصل زایش بی رحمانه صید می شوند

محمد پور کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به لحاظ علمی هیچ گونه ای در طبیعت وجود ندارد که در فصل زایش به اندازه آن چیزی که در ماهی ها شاهد هستیم بی رحمانه به آن حمله شود و اجازه ندهند حتی برای یکبار این زایش صورت گیرد.

وی اظهارداشت: بعد از تخم ریزی طبیعی که هم اکنون به حداقل مقدار ممکن رسیده رها سازی بچه ماهی ها که از سوی مجموعه شیلات به رودخانه ها و دریا صورت می گیرد این بچه ماهی ها در همان نوار ساحلی و مصب رودخانه ها متاسفانه مورد هجوم قرار گرفته و از بین می روند.

رئیس انستیتوتحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری گفت: اجازه دادن حدقل اینکه این ماهی ها یکبار به سن بلوغ برسند می تواند کمک موثری برای تجدید حیات این گونه ها داشته باشد.

وی با بیان اینکه عدم استقبال از گوشت و خاویاری که بصورت قاچاق در بازارها وجود دارد عدم تشویق و ترغیب صیادان غیر مجاز به صید غیرقاتونی را به همراه دارد، افزود: در کنار این مشارکتی که می توانند کمک به سرمایه گذاری در بسیاری از کارهای عام المنفعه و همینطوردر اجرای پروژه ها برای افزایش راندمان تولید و خرید تجهیزات جهت کمک به ارگان های دست اندرکار خیلی موثر است.

پور کاظمی اظهارداشت: نمونه های از این موارد در بسیاری از کشورهای دنیا صورت گرفته و خیلی موفقیت آمیز بوده است.

وی ادامه داد: نتایج بیانگر اینکه برخورد فیزیکی جواب نمی دهد باید کاری کرد که مردم خود به این باور برسند که این ذخایر متعلق به آنهاست.

رئیس انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه با توجه به ایجاد مزارع پرورش ماهیان خاویاری در کشور و گیلان، فعالیت این مزارع چقدر می تواند برای جبران کاهش این گونه ها در دریای خزر موثر باشند، افزود: این مزارع در تامین گوشت و خاویار مورد نیاز جامعه در سطح ملی منطقه ای و بازار جهانی کمک موثری خواهند کرد تا حدی که فشار زیاد صید بر ذخایر طبیعی کاهش پیدا کند ولی هیچ وقت نمی تواند جایگزین ذخایر طبیعی در دریا و یا تنوع ژنتیکی که در دریاست از طریق مزارع پرورشی تامین شود.

وی تاکید کرد: در مرحله نخست باید برنامه ریزی برای حفظ ذخایر طبیعی انجام داد در کنار این نباید برای سرمایه گذاری و توسعه آبزی پروری و پرورش ماهیان خاویاری غافل بود اگر با وضعیت کنونی که هست و آن حالت نا امیدی برای بهبود ذخایر در دریا وجود دارد باید کاری کرد که این صنعت خیلی قوی پا بگیرد تا گوشت و خاویار جامعه و بازارهای جهانی تامین شود.