شهرداری های کردستان گزارش عملکرد خود را به مردم و مسئولان ارائه کنند

صباح محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: شهرداری‌ ها باید عملکرد شش ماهه خود را به مردم و مسئولان انعکاس داده تا همه در جریان خدمات و فعالیت ‌های انجام شده در این بخش قرار گیرند.

وی ادامه داد: ارائه عملکرد شفاف و به روز از سوی شهرداری ها زمینه را برای افزایش تمایل مردم به مشارکت در حوزه های مختلف را فراهم می کند و انتظار می رود که تمام شهرداران استان کردستان در راستای نیل به این هدف اقدامات و برنامه ریزی های لازم را در دستور کار قرار دهند.

رئیس شورای اسلامی استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عدم آشنایی برخی از مسئولان با حیطه وظایف و مسئولیت شوراهای اسلامی، اظهار داشت: دوره ‌های آموزشی برای مسئولان دستگاه ‌های دولتی در سطح استان و شهرستان به منظور آشنایی با وظایف شوراها برگزار شود.

محمدی بر آموزش شوراهای اسلامی استان به ویژه شورای روستاها نیز تاکید کرد و گفت: برای برگزاری این دوره‌ های آموزشی نیاز به تامین اعتبار داریم و انتظار می رود که مسئولان استان در این بخش برنامه ریزی لازم را انجام و در زمینه تامین اعتبار شورای اسلامی استان را یاری دهند.

وی در ادامه شوراها را رابط و حلقه اتصال بین مردم و مسئولان دانست و از شوراها خواست تا در چارچوب قانون و با مساعدت مسئولان به حل مشکلات مربوط به شهرهای حوزه فعالیت خود بپردازند.

رئیس شورای اسلامی استان کردستان عنوان کرد: شورای شهر تنها شورای شهرداری نیست بلکه شورا باید در جریان تمام کارها و اقدامات مرتبط با شهر قرار گیرد و خود را در کنار مردم ببیند.

محمدی مهمترین مشکل شورای اسلامی استان را نبود ساختمان مستقل عنوان کرد و افزود: در این راستا اقدامات و پیگیری ‌هایی لازم انجام شده است که انتظار می رود به زودی شاهد عملیاتی شدن آن باشیم.

وی ادامه داد: تعدادی از دستگاه‌های اجرای استان بابت ساخت و ساز و سایر امورات مربوطه به شهرداری ‌ها بدهی دارند که در راستای حمایت بیشتر از شهرداری ها برای خدمت رسانی بهتر به مردم باید این مورد مورد رسیدگی قرار گرفته و دستگاه های دولتی در کمترین زمان ممکن بدهی های خود را پرداخت کنند.

رئیس شورای اسلامی استان کردستان گفت: متاسفانه تعدادی از شهرداری ‌های استان در پرداخت نیم درصد درآمد خود به کتابخانه‌های عمومی کم ‌کار و عده ‌ای هم سلیقه‌ای عمل می ‌کنند که این روند به هیچ عنوان مورد رضایت شورای اسلامی استان کردستان نیست و باید شهرداری ها مشارکت بهتری در برنامه های فرهنگی داشته باشند.

محمدی به عملی نشدن استخدام نیرو در شهرداری‌ های استان کردستان نیز اشاره کرد و افزود: پذیرش نیروی کارآمد در شهرداری ‌ها برای انجام صحیح وظایف و قوانین مربوطه باید مورد توجه قرار گیرد.