کنترل هواپیمای جاسوسی آمریکا شاهکار متخصصان ایرانی است

محمدعلی قاسم زاده نداف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: جنگ نامتقارن یکی از الگوهای راهبردی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با دشمنان نظام است که این الگو تاکنون ایران را در جایگاه مناسبی از نظر بین المللی قرار داده است.

وی افزود: در مبارزه ایران با کشوررهای غربی، نیروهای غربی از توان تکنولوژیکی و فناوری گسترده و بالایی برخوردار هستند در حالی که ایران به اندازه نیروهای غربی از فناوری بالایی برخوردارنیست ولی با استفاده از الگوی جنگ نامتقارن توانسته است نقشه های دشمنان را نقش برآب کرده و فرصت تفکر را از آنها بگیرد.

فرماندار شهرستان بیرجند با بیان این که برزمین نشاندن هواپیمای جاسوسی آمریکا نشان از ورود ایران به عرصه جنگ های الکترونیکی و فناوری پیشرفته فضایی دارد، دگفت: متخصصان ایرانی با استفاده از مهندسی معکوس درآینده ای نزدیک توان تولید هواپیمای بدون سرنشین و رادار گریز را خواهند داشت.

قاسم زاده نداف یادآور شد: متخصصان ایرانی با دست یابی به فناورهای نوین هوا و فضا ایران را به یکی از قدرت های برتر و راهبردی در منطقه خاورمیانه تبدیل کرده اند.