فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج سپاه قروه معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان و جمعی از مسئولان شهرستان قروه برگزار شد، با تقدیر از خدمات "عبدالحسین یوسفی"، "جعفر کاوه" به عنوان فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان قروه منصوب و معرفی شد.

امام جمعه قروه در این مراسم فلسفه وجودی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را حراست از مرزهای عقیدتی انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: همه باید قدردان این شجره طیبه باشند که نهال آن به دست امام خمینی (ره) نشانده شد.

حجت الاسلام صفرعلی احیا با بیان اینکه سپاه پاسداران در هشت سال دفاع مقدس نقش ارزنده ای را ایفا کرد، افزود: امروز جلوه خاصی از این نهاد انقلابی در تمام عرصه ها تبلور یافته است که نماد بارز آن تلاش در عرصه ها دفاعی و سازندگی ایران اسلامی است.

کنترل هواپیمایی جاسوسی آمریکا نشان دهنده قدرت کشورمان است

فرماندار شهرستان قروه هم در این مراسم، سپاه پاسداران را بزرگترین حافظ دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران برشمرد و بیان کرد: این نهاد با بهره از آموزه های مکتب عاشورا، موجب امید امت اسلام و ناامیدی دشمنان اسلام است که با انجام رسالت ذاتی خود همانند دژی مستحکم در برابر توطئه های داخلی و خارجی ایستاده است.

نادر فخری با اشاره به موفقیت اخیر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در کنترل و تسخیر هواپیمای جاسوسی آمریکا عنوان کرد: امروز اقتدار و پویایی و بالندگی متخصصان ایرانی بر هیچ کس پوشیده نیست.

تحریم های خارجی باعث رشد خلاقیت در کشور می شود

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان نیز با تاکید بر هوشیاری و پیروی بیشتر از ولایت فقیه در مقطع کنونی گفت: امروز بیشتر از هر زمانی تهدید دشمنان در قالبهای سخت، نیمه سخت و جنگ نرم علیه آرمانهای ایران اسلامی ادامه دارد که بیشترین تلاش خود را متوجه انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی کرده اند.

سردار رجبی با بیان این نکته که انتخابات مجلس نهم تنها انتخاب یک نماینده نیست، یادآور شد: این انتخابات اقتدار ایران را به رخ جهانیان می کشد و بار دیگر بیداری ملت ایران همچون مشتی فولادین بر سر استعمارگران و استثمارطلبان فرود می آید.

وی اعمال تحریم علیه ملت بزرگ ایران را توطئه نخ نمای استکبار خواند و افزود: این تحریمها موجب رشد خلاقیت، بالندگی هوش و ذکاوت و دستیابی به پیشرفتهای عظیم در عرصه های مختلف شده است.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان، این استان را گواه بارز استقامت و ایستادگی ایران اسلامی در برابر ترفندها و توطئه های شوم دانست و تاکید کرد: امروز کردستان به عنوان استانی امن در مسیر توسعه و پیشرفت گام بر می دارد که این مهم در سایه همت بلند مردم و مسئولان محقق شده است.

در ادامه این مراسم سرهنگ یوسفی و سرهنگ کاوه فرماندهان سابق و جدید ناحیه مقاومت بسیج سپاه قروه از عملکرد و برنامه های خود گزارشی ارائه کردند.