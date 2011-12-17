حسن واحدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اعتراض باشگاه مس کرمان در چینش داوران جوان و بی تجربه برای بازیهای این تیم گفت: ضمن احترام و ارزش نهادن به سیاست جوانگرایی کمیته داوران معتقدیم سیاست استفاده از داوران جوان باید به تدریج و با یک شیب ملایم توسط کمیته داوران صورت گیرد چون یک شبه نمی شود در این خصوص جوانگرایی کرد.

وی افزود: جوانگرایی بیش از اندازه و خارج از ظرفیت درلیگ، به اصل فوتبال در رقابتهای لیگ برتر خدشه وارد کرده و آن را تحت تاثیر قرارخواهد داد.

عضو هیئت مدیره باشگاه مس کرمان اظهار داشت: چینش داوران جوان در رقابتهای لیگ برتر باید با توزیع متناسب، متعادل و منطقی بین همه بازیهای لیگ صورت گیرد و نباید فقط برای تیمهای خاصی داوران جوان مورد استفاده قرار بگیرند. به عنوان نمونه در چند بازی اخیر تیم مس کرمان شاهد به کارگیری داورن جوان و کم تجربه برای بازیهای این تیم بوده ایم که از این بابت لطمات و خسارات جبران ناپذیری درهمه زمینه ها به باشگاه مس کرمان تحمیل شده است.

وی با بیان اینکه چرا فقط در این خصوص برخی تیمها مانند مس کرمان باید تاوان جوانگرایی کمیته داوران را بدهند گفت: تاکی باید بازیهای ما محل آزمون وخطای داوران جوان باشد؟

تیم فوتبال مس کرمان با هدایت میروسلاو بلاژویچ در 17 بازی نیم فصل اول صاحب 4 پیروزی ، 4 مساوی و 9 شکست شده و با 16 امتیاز در رده پانزدهم جدول رده بندی قرار دارد. سرمربی ابتدای فصل این تیم صمد مرفاوی بود.