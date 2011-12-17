ترویج نشان استاندارد برای محصولات کشاورزی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعدی نقشبندی در دیدار با مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کردستان با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در وضعیت اقتصادی و معیشتی شهرستان دیواندره گفت: برای تولید محصولات کشاورزی با کیفیت و مرغوبیت مطلوبتر، لازم است سازمان ملی استاندارد در زمینه در نظر گرفتن شاخصهای مرغوبیت محصولات کشاورزی و نیز ارتقاء فرایند فرآوری این محصولات تمهیدات لازم را به عمل آورد.

وی ادامه داد: در حال حاضر در شهرستان های همچون دیواندره کشاورزی رتبه اول را در بخش تولید و ایجاد اشتغال به خود اختصاص داده است و به همین دلیل باید بیش از گذشته از این بخش حمایت شود.

در ادامه این جلسه مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کردستان نیز ضمن تقدیر از حمایتهای فرمانداری دیواندره در استقرار نمایندگی استاندارد در این شهرستان، گفت: در چارت جدید سازمان ملی استاندارد با توجه به تغییر و تحولاتی که در شرح وظایف و جایگاه حقوقی این سازمان پدید آمده است، دایره فعالیتهای استاندارد بسیار گسترده تر شده است.

نمایندگی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کردستان در شهرستان دیواندره در محل ساختمان فرمانداری فعالیت خود را آغاز کرده است.