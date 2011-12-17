سازمان ملل تحریم های لیبی را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، با لغو تحریم بانک مرکزی لیبی، هزاران میلیارد دلار از دارائی های این کشور که در کشورهای دیگر توقیف شده بود نیز آزاد می شود.

در اواسط ماه فوریه و با اعلام تحریم های بین المللی علیه "معمر قذافی" رهبر معدوم لیبی، در حدود 150 میلیارد دلار از دارائیهای این کشور در کشورهای خارجی توقیف شد و اکنون بخش قابل توجهی از این پول در اختیار مقامات جدید لیبی قرار می گیرد.

برهمین اساس تا اواخر ماه نوامبر فقط 18 میلیارد دلار از دارائیهای مسدود شده لیبی آزاد شده بود و بر اساس اعلام دیپلماتها تا روز گذشته فقط سه میلیارد دلار در طرابلس موجود بود.