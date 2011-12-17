یکسال از افتتاح سالنهای ورزشی شهمیرزاد گذشت/ ورزشگاهها تعطیل و مخروبه!

به گزارش خبرنگار مهر، شهر نمونه گردشگری بین المللی شهمیرزاد با دارا بودن جمعیتی متغییر تنها دارای یک سالن ورزشی فعال است که جوابگوی تیم های ورزشی و علاقمندان به ورزش های سالنی نیست.

تنها سالن ورزشی این شهر با عنوان سالن ورزشی شهید آرو در سال 56 احداث و در سال 62 بهره برداری شده است و یک ورزشگاه باستانی نیز در سال 68 در این شهر احداث شده است.

سالن هلال احمر شهمیرزاد تالار همایش و عروسی شد!



یک سالن ورزشی که در مجموعه هلال احمر شهمیرزاد میزبان ورزشکاران کشتی و رشته های رزمی شهمیرزاد بود نیز بیش از یک دهه است که با تغییر کاربری به سالنی برای برگزاری همایش ها، مجالس و عروسی ها و ... و مهمانسرای هلال احمر تبدیل شده است تا رشته ورزشی کشتی چند سالی است به دلیل نداشتن فضای تمرین در شهمیرزاد تعطیل شود.



پس از سالها تلاش مسئولان محلی در پیگیری احداث سالن ورزشی در شهمیرزاد سرانجام پس از 25 سال کلنگ دومین سالن ورزشی در شهمیرزاد به زمین زده شد تا این سالن ورزشی بعد از یکسال تاخیر در زمانبندی تعیین شده برای افتتاح به مناسبت هفته تربیت بدنی سال گذشته افتتاح شد.



این سالن ورزشی در اسفند ماه سال 87 با حضور مسئولان استانی و مدیرکل سابق تربیت بدنی استان سمنان کلنگ زنی شده بود که مدیرکل سابق زمان تحویل آن را مرداد ماه و در نهایت تا مهر ماه سال 88 بر اساس برنامه زمانبندی شده عنوان کرده بود.



این سالن ورزشی در حالی یکسال بعد از زمان پیش بینی شده افتتاح شد که شواهد نشان می داد که این پروژه با تلاش های شبانه روزی برای افتتاح آماده شده بود اما خبری از تابلوی عنوان این سالن ورزشی نبود.



در کمتر از یک ماه بعد از افتتاح دومین سالن ورزشی در شهمیرزاد، سومین سالن ورزشی چند منظوره شهمیرزاد به مناسبت دومین سال تاسیس بخشداری در شهمیرزاد با حضور استاندار سمنان افتتاح شد.

سالن ورزشی که یکسال بعد از افتتاح بازگشایی نشده و در حال تخریب است



پس از افتتاح رسمی دو سالن ورزشی در شهمیرزاد با حضور مسئولان عالی رتبه در حالی که بیش از یک سال از افتتاح آنها می گذرد همچنان ورزشکاران شهمیرزادی با درهای بسته شده این سالن ها روبرو هستند و حتی بسیاری از شیشه های این سالن های ورزشی شکسته شده است.

سالن شهرک کلاهدوز در اثر عدم بهره برداری در حال تخریب است



سالن ورزشی شماره 2 که در حاشیه زمین فوتبال خاکی شهرک کلاهدوز احداث شده است در این مدت خسارت هایی دیده است و سقف های کاذب و بخشی از تاسیسات روشنایی سالن دچار آسیب شده است.



این سالن های ورزشی بدون تابلو و عنوان است و حتی تابلو وررودی سالن ورزشی شماره 2 در شهرک کلاهدوز نیز که در زمان افتتاح پرده برداری شده بود، برداشته شده است.

بخش دیگری از سالن که بدون استفاده مانده و در حال تخریب است



توجه دولت در سالهای اخیر به بخش ورزش این شهر قابل تقدیر است چرا که دو سالن ورزشی با توجه ای که در مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت به بخش ورزش این شهر شده است در این دولت در شهمیرزاد ایجاد شده است ولی متاسفانه همچنان تعطیل و غیر قابل بهره برداری است.

مشکل بهره برداری سالن های ورزشی عوارض شهرداری است



همت هادیان مدیر کل تربیت بدنی استان سمنان در آیین بهره برداری از سومین سالن ورزشی شهمیرزاد در آبان ماه سال گذشته مشکلات دو سالن ورزشی را هزینه عوارض شهرداری دانست و گفت: این طرح ها از محل اعتبارات وزارت نفت و از مصوبات سفر استانی هیئت دولت به بهره برداری رسیده است.



شهردار شهمیرزاد نیز در این آیین با اشاره به بدهی 160 میلیون تومانی هزینه عوارض این سالن های ورزشی به شهرداری گفت: در صورتی که هزینه عوارض این سالن های ورزشی پرداخت شود پروژه تله سی یژ شهمیرزاد به تله کابین تغییر وضعیت خواهد داد.



حسین الماسی افزود: به دلیل اینکه تله سی یژ برای مناطق و پیست های ساکی استفاده می شود باید برای استفاده گردشگران به تله کابین تغییر وضعیت دهد.

اکثر ادارات در پرداخت عوارض شهرداری همکاری ندارند



شهردار شهمیرزاد با اشاره به اینکه اکثر ادارات در پرداخت عوارض شهرداری همکاری ندارند، گفت: شهرداری برای ایجاد تحول و فعالیت عمرانی نیازمند همین عوارض ها است.

افتتاحی که در حد افتتاحیه ماند و فراتر نرفت



رئیس شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه طبق قانون بررسی و شناخت نارسایی ها و کمبودهای حوزه انتخابیه از وظایف شورا ها است، گفت: یکی از مشکلات این شهر دار بودن تنها یک سالن ورزشی که در سال 56 ساخته شده است که بر اساس سرانه ورزشی و افزایش جمعیت و گردشگری بودن این شهر نیاز به سالن های ورزشی بیشتر ضروری بود.



سید امیر مسعود احمدپناه افزود: با پیگیری هایی که مجموعه مدیریت شهری شهمیرزاد و مساعدت های مسئولان علی الخصوص استاندار سمنان داشتند ایجاد دو سالن ورزشی از مصوبات سفرهای استانی و منابع استانی تصویب شد.

اجرای هر پروژه و طرح نیازمند نقشه و پرداخت عوارض شهرداری است



وی با بیان اینکه اجرای هر پروژه و طرح نیازمند نقشه و پرداخت عوارض شهرداری است، گفت: از سال 87 مجلس با تصویب قانونی دست شوراها را در تخفیف، رایگان کردن و بخشودگی عوارضات قانونی بسته است.



احمدپناه ادامه داد: در حین اجرای احداث پروژه های سالن های ورزشی شهمیرزاد تذکرات قانونی در خصوص اخذ مجوز و پروانه ساختمانی از طریق شهرداری اعلام شده است و شورا و شهرداری مانع پیشرفت طرح تا زمان افتتاح آن نشدند.



سالن های ورزشی شهمیرزاد عملا به بهره برداری نرسیده است

به گفته وی، به دلیل پرداخت نشدن بدهی تربیت بدنی و هزینه های عوارض ساخت این سالن های ورزشی به شهرداری این سالن های ورزشی با توجه به اینکه رسما افتتاح شده اند اما بیش از یک سال است که عملا به بهره برداری نرسیده اند.

یکسال پس از افتتاح درهای سالن همچنان بسته است

این مسئله موجب نارضایتی جوانان و متقاضیان سالن های ورزشی است که بارها در نامه های متعدد به مسئولان شهری و استانی مطرح شده است.





تربیت بدنی محکوم به پرداخت جریمه و هزینه های قانونی است

رئیس شورای شهر شهمیرزاد اضافه کرد: با توجه به اخطارهای متعددی توسط شهرداری به تربیت بدنی داده شده بود و طبق قانون به دلیل عدم اخذ پروانه ساختمانی این سالنها به کمیسیون ماده 100 ارجاع و در این کمیسیون تربیت بدنی محکوم به پرداخت جریمه و هزینه های قانونی شده است.



وی با اشاره به پیگیری های متعدد مجموعه مدیریت شهری شهمیرزاد در خصوص حل این مسئله و مکاتبات متعدد در این خصوص گفت: با پیگیری های انجام شده و دستور استاندار سمنان در نشستی با حضور طرفین شهرداری و تربیت بدنی توافق نامه ای در خصوص واریز بخش کمی از هزینه این عوارضات به شهرداری و در اختیار گذاشتن یک سالن ورزشی برای چند سال جهت جبران مابقی جریمه در اختیار شهرداری تصویب شد که شورای شهر با صدور موافقت در این خصوص مجوزهای لازم را به شهرداری شهمیرزاد داده است.

گوشه گوشه سالنها در حال تخریب!



احمد پناه یاد آور شد: امیدواریم با اجرای این توافق نامه از سوی تربیت بدنی و وصل انشعابات لازم این سالنهای ورزشی به زودی به بهره برداری واقعی برسد.