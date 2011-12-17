امسال 10 هزار همدانی در مسابقات قرآنی شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صالحی شامگاه جمعه در آیین پایانی سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم که در تالار دانشکده علوم قرآنی ملایر برگزار شد، افزود: براساس برآورد انجام شده تعداد شرکت کنندگان در سال جاری 300 درصد افزایش داشته است.

حجت الاسلام صالحی با بیان اینکه همدان از این نظر در بین چهار استان پیشرو کشور قرار دارد، گفت: در مرحله استانی سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم، 300 نفر از خواهران و برادران در دو رده سنی بالا و زیر 16 سال شکوفه ها شرکت کردند.

وی با تاکید بر اینکه باید ظرفیت برگزاری مسابقات قرآنی در استان همدان به بیش از 100 هزار نفر برسد، گفت: در حال حاضر این ظرفیت در استان همدان فراهم شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با اشاره به انجام برنامه ریزی های لازم برای برگزاری مسابقات قرآنی در سال آینده، اظهار داشت: ورود هر یک از جوانان به این عرصه ضامن سعادت و خوشبختی آنان است.

وی با مطلوب خواندن کیفیت برگزاری مسابقات، بر لزوم توجه به قرآن و قرآن آموزی بین جوانان، دانش آموزان و اقشار مختلف مردم تاکید کرد.

حجت الاسلام صالحی فراهم کردن زمینه لازم برای ترویج مباحث قرآنی، گرایش جوانان به قرآن و رقابت در مسابقات قرآنی را از اهداف این اداره کل برشمرد.