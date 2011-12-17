کشمکش رقیبان اوباما بر سر ایران ؛ سندی برای محکوم کردن تهران نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.سی، این داوطلبان در طول دو ساعت مناظره تلویزیونی که به طور مستقیم از شبکه خبری فاکس نیوز پخش شد، علاوه بر پاسخگویی به پرسشهای مطرح شده درباره سیاست داخلی و روابط خارجی، از مواضع خود دفاع کردند و به انتقادهای رقبایشان پاسخ دادند.

ایران مهمترین موضوع مطرح شده در رابطه با سیاست خارجی در این مناظره بود. این مناظره در شهر "سو" در ایالت آیووا، محل برگزاری نخستین انتخابات مقدماتی حزب جمهوریخواه برگزار شد. انتخابات مقدماتی این حزب از سوم ژانویه آغاز می شود.

بر اساس این گزارش، میت رامنی، نیوت گینگریچ، ریک پری، ران پل، ریک سانتوروم، میشل باکمن و هانتزمن در مناظره پنج شنبه شب شرکت داشتند.

میت رامنی، فرماندار سابق ایالت ماساچوست و از نامزدهای پیشتاز جمهوریخواه از برخورد دولت باراک اوباما با ایران بر سر موضوع هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی انتقاد کرد.

به گفته رامنی، سیاست "مودبانه" باراک اوباما و خواهش از ایرانی ها برای پس گرفتن هواپیمای ساقط شده ضعیف بوده است.



وی گفت ضعف باراک اوباما سبب بروز رفتار تهاجمی از سوی دیگران شده است.

نامزدهای جمهورخواه به ترتیب از سمت راست : جان هانتزمن، میشل باکمن، ران پل، نیوت گینگریچ، میت رامنی، ریک پری، ریک سنتروم

ریک پری، فرماندار تگزاس هم گفت آمریکا باید یا این هواپیما را پس می گرفت یا منهدم می کرد. پری گفت: "او (اوباما) راه سومی را برگزید و آن ضعیف ترین و بدترین گزینه بود."

اما ران پل، از نمایندگان تگزاس در مجلس نمایندگان آمریکا در این مناظره از برخورد ایالات متحده با برنامه هسته ای ایران انتقاد کرد. پل واکنش بیش از اندازه به برنامه هسته ای ایران را "بزرگترین خطر" دانست و از به راه افتادن یک جنگ دیگر مانند جنگ عراق ابراز نگرانی کرد.

او گفت هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد ایران سلاح هسته ای دارد. پل اعمال تحریمهای جدید علیه ایران را عامل تشویق این کشور به حرکت به سوی به دست آوردن سلاح هسته ای عنوان کرد.

میشل باکمن دیگر نماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا از شخصیتهای مورد حمایت تی پارتی است، با رد سخنان پل مدعی شد ایران از سلاح اتمی علیه اسرائیل و آمریکا استفاده خواهد کرد . باکمن ادعا کرد: "ما بدون هیچ شکی می دانیم که ایران از سلاح هسته ای برای پاک کردن متحد ما، اسرائیل از نقشه جهان استفاده خواهد کرد."

ریک سنتروم، سناتور سابق پنسیلوانیا هم در رد سخنان پل، گفت : آمریکا باید از آمادگی حمله به تاسیسات اتمی ایران برخوردار باشد.

