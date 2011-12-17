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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۹:۰۹

دارابی در گفتگو با مهر:

پویانمایی باید به قطب تولیدات دینی تبدیل شود

پویانمایی باید به قطب تولیدات دینی تبدیل شود

معاون سیما با اشاره به اینکه در هیچ جای دنیا تولیدات پویانمایی دینی وجود ندارد، گفت: پویانمایی در حوزه‌های رسانه ملی باید به قطب تولیدات دینی دنیا تبدیل شود.

علی دارابی، معاون سیمای سازمان صدا و سیما درباره تولیدات پویانمایی به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه در هیچ جای دنیا تولیدات پویانمایی دینی وجود ندارد، به همین د لیل پویانمایی در حوزه‌های رسانه ملی باید به قطب تولیدات دینی دنیا تبدیل شود.

وی درباره اهداف برگزاری جشنواره تلویزیونی جام جم گفت: این جشنواره جریان‌ساز، باید تولید را در سیما استانداردسازی کند و الگویی برای دیگر تولیدکنندگان آثار تلویزیونی شود.

معاون سیما اشاره کرد: این جشنواره ضمن افزایش تولیدات کیفی و تشویق جامعه هنری کشور از مفاخر پیشکسوتان تقدیر کرده و فضا را برای فعالیت جوانان فراهم کند.

دارابی با اشاره به تصمیم معاونت سیما مبنی بر برگزاری سالانه و تاثیرگذار جشنواره از تلاش دست‌اندرکاران برای فعال شدن بخش بین‌الملل آن در سال آینده خبر داد و گفت: جشنواره فرصت مناسب برای انتقال تجارب تولید کنندگان آثار تلویزیونی است و سنگ بنای رفیع ماندگار را برای رقابت هنرمندان در عرصه های فیلم تلویزیونی، مستند و پویانمایی پایه گذاری می‌کند.

وی عنوان کرد : جشنواره تلویزیونی جام جم کم نقص برگزار می‌شود و زمینه‌ساز جشنواره‌های بهتر در سال‌های آتی خواهد شد.

معاون سیما همچنین فعال کردن شبکه های تخصصی را از مطالبات مردم بر شمرد و بر ضرورت اهتمام مدیران رسانه  ملی برای تولید آثار فاخر در حوزه های مختلف تاکید کرد.

کد مطلب 1485261

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