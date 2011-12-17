پویانمایی باید به قطب تولیدات دینی تبدیل شود

علی دارابی، معاون سیمای سازمان صدا و سیما درباره تولیدات پویانمایی به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه در هیچ جای دنیا تولیدات پویانمایی دینی وجود ندارد، به همین د لیل پویانمایی در حوزه‌های رسانه ملی باید به قطب تولیدات دینی دنیا تبدیل شود.

وی درباره اهداف برگزاری جشنواره تلویزیونی جام جم گفت: این جشنواره جریان‌ساز، باید تولید را در سیما استانداردسازی کند و الگویی برای دیگر تولیدکنندگان آثار تلویزیونی شود.

معاون سیما اشاره کرد: این جشنواره ضمن افزایش تولیدات کیفی و تشویق جامعه هنری کشور از مفاخر پیشکسوتان تقدیر کرده و فضا را برای فعالیت جوانان فراهم کند.

دارابی با اشاره به تصمیم معاونت سیما مبنی بر برگزاری سالانه و تاثیرگذار جشنواره از تلاش دست‌اندرکاران برای فعال شدن بخش بین‌الملل آن در سال آینده خبر داد و گفت: جشنواره فرصت مناسب برای انتقال تجارب تولید کنندگان آثار تلویزیونی است و سنگ بنای رفیع ماندگار را برای رقابت هنرمندان در عرصه های فیلم تلویزیونی، مستند و پویانمایی پایه گذاری می‌کند.

وی عنوان کرد : جشنواره تلویزیونی جام جم کم نقص برگزار می‌شود و زمینه‌ساز جشنواره‌های بهتر در سال‌های آتی خواهد شد.

معاون سیما همچنین فعال کردن شبکه های تخصصی را از مطالبات مردم بر شمرد و بر ضرورت اهتمام مدیران رسانه ملی برای تولید آثار فاخر در حوزه های مختلف تاکید کرد.