مرد همسرکش پای میز محاکمه

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روزهای سال گذشته ماموران پلیس آگاهی کرج از قتل زن جوانی در خانه اش در محله شاهین ویلا با خبر شدند. تیم جنایی پس از حضور در محل با جسد نرگس 26 ساله روبرو شدند که سیم برقی به دور گردنش گره خورده بود.همسر این زن نیز با مراجعه به ماموران خود را تسلیم کرد و جزییات قتل همسرش را فاش کرد.

مهدی در بازجویی ها گفت:من همسرم را خیلی دوست داشتم. اما از چند ماه قبل دچار بیماری روحی شده و دیگر نمی توانستم این زندگی را تحمل کنم. یک روز به طور اتفاقی با دختر جوانی دوست شده و تحت تاثیر حرف های شیطانی او همسرم را کشتم.من عاشق نرگس بودم و هنوز نمی دانم چرا دست به این جنایت زدم.

در ادامه متهم به محل جنایت منتقل شد و صحنه قتل همسرش را بازسازی کرد.

بازپرس شعبه اول دادسرای جنایی کرج هم با تکمیل تحقیقات پرونده را با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه کیفری استان البرز فرستاد.

قرار است مرد جنایتکار بزودی در شعبه اول دادگاه کیفری استان البرز محاکمه شود.