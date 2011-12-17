ارتقای رتبه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تحقیقات و پژوهش

محمد هادی ایمانیه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت پژوهشی این دانشگاه، گفت: هر ساله رتبه بندی پژوهشی سه دانشگاه برتر در کشور اعلام می شود که در سال جاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز قبل از دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در اختصاص اعتبارات پژوهشی مشکلی وجود ندارد، یادآور شد: چهار میلیارد تومان اعتبار پژوهشی و تحقیقاتی به این دانشگاه تخصیص داده شود و حدود همین رقم نیز از درآمدهای دانشگاه به بخش تحقیقات و پژوهش اختصاص داده ایم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز تصریح کرد: اعتقاد ما به توسعه فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی است که در این راستا در مباحث مالی کوتاهی نخواهیم کرد به خصوص در بخشهای تحقیقات کاربردی، بودجه فراهم می شود.

ایمانیه تاکید کرد: در حال حاضر 60 درصد از تحقیقات این مجموعه کاربردی است زیرا اعتقادی به انجام تحقیقات و پژوهش و سپس نگهداری آنها در بایگانی نداریم.