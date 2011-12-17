کاظم دوستحسینی در گفتگو با مهر گفت: راهکار خوبی که در شرایط تحریم برای کاهش ریسک صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و نیز پیمانکاران ایرانی در خارج کشور از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران در نظر گرفته شده، "پوشش ریسک تامین مالی پروژهمحور" است؛ به این معنا که در این شرایط، صندوق پروژههایی که در خارج کشور به صورت سرمایهگذاری اجرا میشود را به صورت اعتبار خریدار تحت حمایت خود قرار میدهد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: در واقع در این نوع پوشش، فاینانسور یا تامینکننده مالی، بانک نبوده و شرکای مالی آن پروژه این کار را به عهده میگیرند، در این صورت شرکت ایرانی میتواند تضمین صندوق ضمانت صادرات را چه در موارد انتشار اوراق مشارکت و چه به صورت سپرده، دریافت کرده و پروژه خود را اجرا کند.
وی تصریح کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران نیز بر اجرای پروژه، نظارت دقیق دارد که این پروژهها سوآور باشند؛ در واقع وقتی که صندوق ضمانت صادرات ایران، پروژهای را زیر کلید خود دارد، عملا نیاز به تضمین از سوی بانک برای ارایه به طرف دیگر خود ندارد.
دوستحسینی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا قوانین بانک مرکزی، اجازه انتشار اوراق مشارکت را به شرکتهای خصوصی میدهد، گفت: طبق قانون، اوراق مشارکتها هم میتواند به صورت شرکتی و هم از طریق بورس صادر شوند؛ ضمن اینکه تامین مالی در قالب راهکار مذکور ممکن است در قالب اوراق مشارکت نیز نباشد؛ اگرچه بانکها نیز میتوانند به صورت سپرده وارد عمل شوند.
وی تصریح کرد: در واقع، صندوق ضمانت صادرات ایران، پروژه را در خارج کشور بیمه میکند و این صندوق، صادرکننده اوراق مشارکت نیست؛ بلکه شرکت ایرانی مجری پروژه در خارج کشور، اوراق مشارکت را صادر میکند و صندوق ضمانت صادرات ایران، فروش این اوراق را برای خریداران آن، تضمین میکند.
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