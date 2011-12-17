روایت شبکه سه از "زندانیان غیرعمد"

به گزارش خبرنگار، مستند "مکث" به تهیه‌کنندگی اسلام فتحی جزو یکی از مستندهای تاثیرگذار شبکه سه است که از مدت‌ها پیش پخش آن شروع شده است. این مستند تاکنون به موضوع‌هایی همچون سرقت مسلحانه، کلاهبرداری یک نوجوان از بازیگران، کلاس‌های آموزش بازیگری و ... پرداخت کرده است.

مستند "مکث" در هر قسمت به دلیل پرداخت به موضوع‌های متنوع توانسته نظر بسیاری از مخاطبان را جلب کند. مسلماً در ساخت یک مستند نگاه سازنده به سوژه اهمیت زیادی دارد تا اثر تاثیر لازم را بر مخاطب خودش بگذرد. این مسئله درباره مستند "مکث" صدق پیدا می‌کند و هر بار بیننده شاهد یک اثر خوب است.

این مستند به تازگی به موضوع زندانیان غیرعمد پرداخت که جزو سوژه‌های روز است، اما کمتر شاهد آثاری با این موضوع از شبکه‌های مختلف سیما بودیم. در حالی که پرداخت به چنین موضوعی می‌تواند نگاه پیشگیری در جامعه داشته باشد. این روزها جوانانی هستند که با وجود نداشتن گواهینامه رانندگی می‌کنند و گاهی منجر به قتل غیر عمد می‌شود. مسلماً پخش مستندهایی با این موضوع‌ها می‌تواند برای خانواده‌ها موثر باشد.

شبکه‌های سیما باید سعی کنند به جای پرداخت به سوژه‌های خنثی که تعدادشان هم در تلویزیون کم نیستند، به موضوع‌هایی بپردازند که نگاه پیشگیری نسبت به آسیب‌های اجتماعی در جامعه داشته باشد و بتواند فرهنگ ساز باشد، نه اینکه فقط صرفاً آنتن برای ساعت‌هایی پر شود. وقتی مسئولان این نگاه را داشته باشند، مسلماً بیشتر شاهد مستندهایی با موضوع‌های روز جامعه رو به رو خواهیم بود. این مسئله با تمهید مدیران قابل حل است و کار دشواری نیست.

مستند "مکث" با موضوع زندانیان غیرعمد در شروع تصویرگر دختر بچه‌ای بود که از ماشین پیاده شده و به سمت زندان می‌دود و بعد از آنبچه‌ای دیگر به تصویر کشیده شد که در بیرون از زندان بی‌تابی مادرش را می‌کند که به زندان افتاده است. می‌توان گفت سازنده این اثر بهترین شروع را برای مستند در نظر گرفته بود، چرا که صحنه‌های حسی تاثیرگذاری بود.

بخشی از این مستند به مصاحبه‌های گزارشگری اختصاص داشت که راهی زندان شده و با زندانیان غیرعمد صحبت می‌کرد. در این مستند بیننده شاهد حرف‌های کسانی بودند که ناخواسته منجر به قتل فردی شده و راهی زندان شدند. یکی به دلیل تصادف، دیگری به دلیل ریزش ساختمان و فوت مستاجرهایش و... از جمله کسانی بودند که با آنها مصاحبه شد.

گفتگوی خوب گزارشگر این مستند و مطرح کردن سئوالات ساده، اما تاثیرگذار از امتیازات این قسمت از مستند "مکث" محسوب می‌شود. این قسمت از مستند "مکث" پایان خوبی هم داشت. بخش فینال مستند همان دختر بچه‌ای که در شروع مستند به تصویر کشیده شده بود، منتهی شد. او به آغوش مادرش رفت که بعد از گذشت سال‌های بسیاری از زندان آزاد شده بود.

گرچه پخش چنین مستندهایی با موضوع پیشگیری از عواقب ناگوار کم است، اما امید است با تمهید مسئولان سیما پخش چنین مستندهای در آینده افزایش یابد تا بتواند فرهنگسازی کند.

------------

فاطمه عودباشی