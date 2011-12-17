به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نادریمنش در چهارمین دور از سفرهای استانی هیئت دولت به کهکیلویه و بویر احمد در جمع اعضای هیئت علمی دانشگاههای استان کهکیلویه و بویراحمد با بیان این مطلب افزود: ارائه مقاله فینفسه خوب است ولی باید حتماً برای حل یک مسئله نگارش شود و برونداد آن به ثبت اختراع یا تولید بنیادی و یا کاربردی منجر شود ولی نوشتن مقاله فقط برای ارائه آن اشتباه است و به نوعی هدر دادن سرمایههای نرمافزاری و سختافزاری کشور است.
وی همچنین با اشاره به اینکه در ایران 1404 باید توسعه منصفانه برقرار شود، افزود: یکی از وظایف وزارت علوم در این خصوص، محرومیتزدایی از تمام مناطق کشور است و هدفمان این است که در هر استان، یک دانشگاه خوب و قوی داشته باشیم و در این فرایند علاوه بر مسئولان ستادی وزارت علوم، خود دانشگاهیان نیز باید همکاری داشته باشند.
معاون آموزشی وزیر علوم در بخش دیگر سخنانش گفت: اگر امروز جمهوری اسلامی ایران سرافراز و با اقتدار است، دلیلش توانایی علمی است و همین توانایی علمی و اقتدار عمل در پدافند عامل و غیرعامل جمهوری اسلامی ایران باعث شده که دشمن جرأت حمله به کشورمان را ندارد و بخش عمدهای از این اقتدار بوسیله اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاهی حاصل شده است.
به گزارش مهر، در چهارمین سفر استانی هیات دولت به استان کهکیلویه و بویر احمد، نشست هیئت نظارت و ارزیابی آموزش عالی این استان با حضور حسین نادریمنش معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه یاسوج برگزار شد.
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