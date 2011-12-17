خشکسالی تمام مناطق ابرکوه را در بر گرفت/ 750 دهستان درگیر خشکسالی

به گزارش خبرنگار مهر، خشکسالی که زمانی بیشتر شرق منطقه ابرکوه را دچار مشکل کرده بود، اکنون به مناطق غربی این شهرستان نیز کشیده شده است و بعید می رسد این حجم بارشها امسال بتواند پاسخگوی تشنگی های چندین ساله مزارع و قنوات این منطقه باشد.

شهرستان ابرکوه نیز همچون سایر شهرستانهای استان یزد به ویژه مرکز استان به دلیل مواجه شدن با چند سال خشکسالی مداوم و مستمر، هنوز با تبعات آن دست و پنجه نرم می کند و مردم و کشاورزان آن دست به آسمان دارند تا شاید امسال بارشها بتواند تنها بخش کوچکی از این بی بارانی ها و کم آبی ها را جبران کند.

خشکسالی در شرق ابرکوه چندین سال است که زندگی مردم را با بحران روبرو کرده است.

اما آنچه که برای مردم ابرکوه هرگز باور نکردنی نبود، کمبود آب و خشکسالی در غرب ابرکوه و دهستان فراغه بود.

دهستان فراغه همیشه برای مردم شهرستان به عنوان یک منطقه پر آب و سرسبز مطرح بوده است، مطلبی که این روزها دیگر در حال تبدیل شدن به یک رویاست.

اکنون عمده ترین معضل 750 دهستان این منطقه که معروف ترین زردآلوی کشور را تولید می کنند، مشکل خشکسالی است و و جود باغات وسیع زردآلو و انارکه به واسطه کمبود آب رو به خشکی رفته اند، نگرانی را در مردم روستاهای غرب ابرکوه تشدید کرده است.

به واسطه خشکسالی های چند سال اخیر، سطح آب چاه های کشاورزی در این دهستان به شدت پایین آمده ضمن اینکه تعدادی از قنوات دهستان فراغه نیز خشک شده است.

شغل مردم دهستان فراغه کشاورزی و دامداری است و خشکسالی تهدیدی جدی برای شغل این مردم به شمار می رود و دور از انتظار نیست که به زودی شاهد مهاجرت مردم از این مناطق باشیم.

عکس های مهر از تعدادی از باغات خشک شده در این دهستان خود زبان گویای آسیبهای خشکسالی است.

عکس: رحیم میرعظیم