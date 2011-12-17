3 ترجمه جدید از علی قانع در راه انتشار

علی قانع مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر از به پایان رسیدن ترجمههای تازهای از خود خبر داد و گفت: رمان «آدمشها» نوشته جووی کرول اوتس نزدیک به سه ماه است که از سوی نشر کتابسرای تندیس برای صدور مجوز به اداره کتاب ارسال شده است و در کنار آن همین ناشر رمان دیگری نیز با عنوان «ماهیگیران تانکای» از من را نیز برای انتشار در اختیار این اداره قرار داده است.
وی ادامه داد: رمان آدمکشها یک موضوع نیمه سیاسی دارد و داستان آن 3 راوی دارد که یکی از آنها همسر سناتور ترور شده و دو نفر دیگر از برادران سناتور هستند و هر کدام از آنها، داستان را از زاویه دید خود روایت میکنند؛ به شکلی که در پایان رمان خواننده حس میکند هر 3 نفر در مرگ سناتور دست داشتهاند، ولی در واقع نقشی در این حادثه نداشتهاند.
قانع درباره رمان دوم خود نیز این اثر را نوشته یک نویسنده اهل آمریکای لاتین معرفی کرد که برای نخستین بار در ایران معرفی خواهد شد.
وی همچنین از ترجمه رمانی با عنوان «دختر پنهان» از یک نویسنده آمریکایی هندیتبار از سوی نشر آموت خبر داد که به خواست ناشر نام نویسنده آن تا زمان انتشار معرفی نمیشود.
قانع به تازگی چاپ سوم رمان «مورچههایی که پدرم را خوردند» را از سوی نشر ققنوس منتشر کرده است.
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