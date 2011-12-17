کارگران مترو دست از سر تئاتر شهر برداشتند

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای گذشته بحث ساخت و ساز هواساز ایستگاه مترو چهارراه ولیعصر در فضای پیرامون مجموعه تئاتر شهر واکنشهایی را به همراه داشت. بارها و بارها هنرمندان و اهالی تئاتر نسبت به بروز چنین اتفاقی در ضلع شمالی مجموعه تئاتر شهر ابراز گلایه کردند. اما توجه خاصی به این گلایهها نشد.
اما همدلی میان خانواده تئاتر و واکنشهای مکرر آنها و ارسال نامهای سرگشاده به محمدباقر قالیباف؛ شهردار تهران و همچنین حمایت شورای شهر تهران از اهالی تئاتر و تصویب مصوبهای مبنی بر توقف فوری ساخت و ساز این هواساز نتیجهای مثبت به همراه داشت.
مجموعه تئاتر شهر به عنوان تنها مجموعه حرفهای تئاتر ایران و به عنوان بنایی فرهنگی و هنری بارها و بارها به دلیل گودبرداری و حفاریهای صورت گرفته در محیط پیرامونش با آسیب دیدگیهایی جدی مواجه شده است. ساخت هواساز ایستگاه مترو در ضلع شمالی مجموعه تئاتر شهر نیز آسیبهای فراوانی به لحاظ بصری برای این بنای تئاتری به همراه داشت.
خوشبختانه برخی مدیران و مسئولان این بار همصدا با خانواده تئاتر از معدود امکانات موجود برای این هنر زنده در ایران حمایت کردند تا باز هم شاهد اجحاف در حق اهالی تئاتر و مجموعه تئاتر شهر نباشیم.
امید است مدیران سازمان مترو نیز اهمیت لازم را به خواسته هنرمندان بدهند و اگر فضایی در ایستگاه متروی چهارراه ولیعصر به تئاتر و تئاتر شهر اختصاص پیدا نکرد، لااقل فضای پیرامون آن نیز تحت تأثیر سازههای مترو قرار نگیرد.
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