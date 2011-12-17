تصویربرداری "شرط دوم" به پایان رسید

داریوش منتظری، تهیه‌کننده و کارگردان فیلم تلویزیونی "شرط دوم" در این به خبرنگار مهر گفت: این فیلم به سفارش صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد تهیه می‌شود. سادگی، صداقت و قدرت بصری داستان از نقاط مورد توجه تله فیلم "شرط دوم" است.

وی با بیان اینکه این تله فیلم موضوعی منطبق برآموزه‌های دینی و اخلاقی را دربر می‌گیرد، بیان داشت: سعی شده بر روی دکوپاژ، لوکیشن‌ها، نماها و هدایت بازیگران مدیریت و برنامه‌ریزی شود تا به درستی داستان روایت شود و مخاطب بتواند علاوه بر ارتباط با شخصیت‌ها و روند داستان مفهوم اصلی آن را دریافت کند.

این تهیه‌کننده و کارگردان در خصوص خلاصه داستان این تله فیلم گفت: علیرضا جوان 24 ساله کارمند بانک در شهریار یاسوج است. او بعد از جنگ تحمیلی به اتفاق خانواده‌اش از آبادان به یاسوج مهاجرت کرده است. او در بانک از همکار خود خواستگاری می‌کند و از آنجایی که پدر علیرضا مرد دنیا دیده و با تجربه‌ای است از او می‌خواهد که از باغ یکی از دوستانش در (سی سخت) سیب تهیه کند که علیرضا اشتباهاً سیب را از باغ شخص دیگری می‌چیدند و این اشتباه داستان فیلم را شکل می‌دهد.

منتظری تصریح کرد: آثار نمایشی که برای مخاطب عام خلق می‌شوند خصوصاً فیلم‌های تلویزیونی ‌باید نشانگر وقایعی که بخشی از زندگی خود مردم است، باشد. به عبارتی دیگر اثر نمایشی می‌تواند آینه‌ای از زندگی آدم‌ها پیرامون ما باشد.

وی اظهار داشت: در فیلم "شرط دوم" سعی شده ساختار و تکنیک پیچیده‌ استفاده نشود.

کارگردان این فیلم تلویزیونی مدت زمان پیش تولید را 10 روز عنوان کرد و بیان داشت: تصویربرداری این تله فیلم 25 روز طول کشید و تدوین آن نیز انجام شده است.

منتظری با اشاره به اینکه در حال حاضر این تله فیلم مرحله ساخت موسیقی را پشت سر می‌گذارد، اظهار امیدواری کرد: تله فیلم "شرط دوم" تا 20 آذر ماه سال جاری آماده پخش می‌شود.

در این تله فیلم بازیگرانی همچون حسین پهلوان‌زاده، نقی سیف جمالی، حبیب ثافیه، رحمان مقدم، پرنیازشتی، فردین یزدانی، فرهاد صباح، ناهید تقوی و آزاده رستمی به ایفای نقش می‌پردازند.

عوامل فیلم "شرط دوم" عبارتند از نویسنده: مجتبی خشک دامن، صداگذاری و میکس: امیر نعیمی، مدیر تصویربرداری: حمید احمدی، صدابردار همزمان: بابک اردلان، تدوین: محمد توکلی، برنامه‌ریز و دستیار کارگردان: محمد رسولی، منشی صحنه: فروغ غیاثوند، طراح چهره پردازی: حسن پهلوان‌زاده، طراح صحنه: رضا اخلاقی راد، طراح لباس: نداسلیمی، ناظر کیفی: عباس باقری و مجری طرح: مؤسسه فیلمسازی پلاک هفت.