نمایشگاه کتاب اهواز بدون مراسم اختتامیه به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه که از روز شنبه 19 آذر ماه کار خود را آغاز کرد بعد از هفت روز جمعه شب به کار خود پایان داد.

در روزهای ابتدایی این نمایشگاه استقبال از خرید کتاب از سوی مردم بسیار ضعیف بود و این امر گله غرفه داران و ناشران حاضر در نمایشگاه را به همراه داشت به گونه ای که برخیها حتی از کاهش فروش 70 درصد خود خبر دادند.



با وجود این از روز سه شنبه حضور مردم افزایش یافت و پنجشنبه و جمعه به اوج خود رسید به گونه ای که مسئولان نمایشگاه حدود یک ساعت مجبور به تمدید زمان حضور مردم در نمایشگاه شدند.



درآخرین روزهای نمایشگاه اغلب غرفه داران از فروش خود اظهار رضایت کردند و شرکت در نمایشگاه اهواز را موفقیت آمیز دانستند.



مدیرکل ارشاد خوزستان نیز در این خصوص گفت: در همان روزهای اول هم ما اعلام کردیم که استقبال کم نشده بلکه تعداد غرفه ها و ناشران شرکت کننده افزایش یافته و فضای نمایشگاه نیز گسترش فراوانی یافته بود.



لطف الله سپهر تصریح کرد: سال قبل ما 170 غرفه داشتیم که امسال 293 غرفه داریم و این طبیعی است که فروش سال قبل بین این تعداد غرفه سرشکن می شود و فروش کمتر شود.



سپهر تصریح کرد: برگزاری چنین نمایشگاهی با این تعداد عنوان و تنوع کتاب در استان خوزستان بی سابقه است و از نظر ما برگزاری چنین نمایشگاهی یک موفقیت به حساب می آید.



40 هزار عنوان کتاب با مجموع 400 هزار جلد در این نمایشگاه با تخفیف 40 درصدی در اختیار مردم خوزستان قرار گرفت. این نمایشگاه در محل نمایشگاه های بین المللی استان خوزستان در کیانپارس دایر شد و در آن 400 ناشر آخرین کتابهای خود را در معرض خرید مردم قرار می دهند.



برخلاف سایر نمایشگاه ها، این نمایشگاه بدون مراسم خاص و معرفی برترین غرفه به کار خود پایان داد.