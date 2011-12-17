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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۹:۳۰

شهبازی:

جوانان منشاء تحولات اساسی در جامعه هستند

جوانان منشاء تحولات اساسی در جامعه هستند

سنندج - خبرگزاری مهر: استاندار کردستان جوانان را منشاء و آغازگر تحولان اساسی در تمام حوزه ها در سطح جامعه عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی شامگاه جمعه در جلسه هم اندیشی با جوانان استان کردستان با اشاره به اینکه جوانان منشاء تحولات اساسی در جامعه هستند، اظهار داشت: بها دادن به جوانان عامل توسعه و پیشرفت کشور و استان است و انتظار می رود که مسئولان توجه جدی تری به این قشر داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه جوانان دلیر ایران با اعتقاد راسخ و عزم جدی می توانند هر حرکت و تحولی را شکل داده و مدیریت کنند، گفت: نیاز است مسئولان و مدیران استان حمایت های مالی و معنوی خود را از جوانان دریغ نکنند.

استاندار کردستان بر استفاده از پیشنهادات جوانان در تمام حوزه ها تاکید کرد و گفت: امیدواریم که در این راستا گام های جدی برای توسعه و پیشرفت استان برداشته شود و از ظرفیت و نیروی جوانان در این بخش بیش از گذشته بهره برداری شود.

وی با اشاره به اینکه موفقیت جوانان استان در تمام عرصه ها مایه افتخار مسئولان دستگاه ها و ادارات دولتی است، گفت: انتظار می رود که با برنامه ریزی های مناسب از تمام ظرفیت های جوانان استان استفاده شود.

شهبازی گفت: جوانان استان با کسب رتبه های برتر در میدان های علمی، ورزشی، اقتصادی و سیاسی نشان داده اند که توانایی لازم را دارند که در سایه اعتماد مسئولان گام های بزرگی را در حوزه های علمی و تخصصی برای استان کسب کنند.

وی با اشاره به اینکه کم کاری مدیران در هیچ موضوعی قابل بخشش نیست، گفت: در بحث مشکلات، پیشنهادات جوانان تمام مسئولان موظف به پاسخگویی هستند.

وی افزود: با برنامه ریزی های لازم در آینده برگزاری جلسات هم اندیشی جوانان هم با مسئولان استان و هم شهرستان ها در راستای پاسخگویی، رفع مشکلات و پیشنهادات جوانان بیشتر می شود.

استاندار کردستان با بیان اینکه بیکاری در استان و جذب سرمایه گذار مشکل اساسی جوانان است، گفت: با برنامه ریزی های لازم انتظار می رود این معضل در استان حل شود که این امر نیازمند عزم ملی است.

شهبازی یادآور شد: با توجه به سفرهای هیئت دولت به استان و بررسی مشکلات و تخصیص اعتبارات مناسب زمینه برای توسعه این استان در تمام حوزه ها فراهم شده است.

این جلسه با حضور استاندار کردستان، مشاور فرهنگی اجتماعی و امور جوانان استاندار و جمعی از جوانان نخبه استان برگزار شد.

کد مطلب 1485278

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