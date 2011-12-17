به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی شامگاه جمعه در جلسه هم اندیشی با جوانان استان کردستان با اشاره به اینکه جوانان منشاء تحولات اساسی در جامعه هستند، اظهار داشت: بها دادن به جوانان عامل توسعه و پیشرفت کشور و استان است و انتظار می رود که مسئولان توجه جدی تری به این قشر داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه جوانان دلیر ایران با اعتقاد راسخ و عزم جدی می توانند هر حرکت و تحولی را شکل داده و مدیریت کنند، گفت: نیاز است مسئولان و مدیران استان حمایت های مالی و معنوی خود را از جوانان دریغ نکنند.

استاندار کردستان بر استفاده از پیشنهادات جوانان در تمام حوزه ها تاکید کرد و گفت: امیدواریم که در این راستا گام های جدی برای توسعه و پیشرفت استان برداشته شود و از ظرفیت و نیروی جوانان در این بخش بیش از گذشته بهره برداری شود.

وی با اشاره به اینکه موفقیت جوانان استان در تمام عرصه ها مایه افتخار مسئولان دستگاه ها و ادارات دولتی است، گفت: انتظار می رود که با برنامه ریزی های مناسب از تمام ظرفیت های جوانان استان استفاده شود.

شهبازی گفت: جوانان استان با کسب رتبه های برتر در میدان های علمی، ورزشی، اقتصادی و سیاسی نشان داده اند که توانایی لازم را دارند که در سایه اعتماد مسئولان گام های بزرگی را در حوزه های علمی و تخصصی برای استان کسب کنند.

وی با اشاره به اینکه کم کاری مدیران در هیچ موضوعی قابل بخشش نیست، گفت: در بحث مشکلات، پیشنهادات جوانان تمام مسئولان موظف به پاسخگویی هستند.

وی افزود: با برنامه ریزی های لازم در آینده برگزاری جلسات هم اندیشی جوانان هم با مسئولان استان و هم شهرستان ها در راستای پاسخگویی، رفع مشکلات و پیشنهادات جوانان بیشتر می شود.

استاندار کردستان با بیان اینکه بیکاری در استان و جذب سرمایه گذار مشکل اساسی جوانان است، گفت: با برنامه ریزی های لازم انتظار می رود این معضل در استان حل شود که این امر نیازمند عزم ملی است.

شهبازی یادآور شد: با توجه به سفرهای هیئت دولت به استان و بررسی مشکلات و تخصیص اعتبارات مناسب زمینه برای توسعه این استان در تمام حوزه ها فراهم شده است.

این جلسه با حضور استاندار کردستان، مشاور فرهنگی اجتماعی و امور جوانان استاندار و جمعی از جوانان نخبه استان برگزار شد.