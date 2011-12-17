پیام صالحی تسلیم وزیر خارجه عمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این ملاقات که حسین نوش آبادی سفیر کشورمان در عمان و عنایتی رئیس اداره اول خلیج فارس وزارت خارجه نیز حضور داشتند ، دو طرف ضمن ابراز علاقه به گسترش روابط دو جانبه ، مسائل مختلف منطقه ای و بین المللی را مورد بحث و تبادل نطر قرار دادند.

معاون عربی ، آفریقایی وزارت امور خارجه با تبیین مسائل و تشریح وضعیت کنونی منطقه ، به نقش فعال و تاثیر گذار عمان در حل و فصل مسائل جاری اشاره کرد و از دولت عمان خواست در جهت تعدیل مواضع شورای همکاری خلیج فارس نقش فعال تری ایفا کند.

امیر عبدالهیان با تاکید بر همکاریهای منطقه ای و توسعه مناسبات با کشورهای غربی حوزه خلیج فارس ، اظهار داشت : کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با برخورداری از یک دیدگاه واقع بینانه ، سازنده و همه جانبه در مسائل سیاسی و اجتماعی می توانند در جهت تحقق صلح و ثبات در منطقه گام بردارند.

وی افزود : جمهوری اسلامی ایران همواره نگاهی سازنده و ایجابی به مسایل منطقه و با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس داشته و پیشنهادات آقای احمدی نژاد را در اجلاس دوحه برای همکاری جمعی در تامین امنیت منطقه توسط کشورهای منطقه را اساسی و راه گشا می داند.

یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان ضمن خوش آمد گویی و ابراز خرسندی از سفر هیات ایرانی به عمان ، گفت : از ابتدای انقلاب اسلامی روابط عمان با ایران روبه رشد و توسعه بوده و مواضع ما همیشه ثابت و پایدار بوده و خواهد بود.

وی افزود : جمهوری اسلامی ایران یک کشور بزرگ و محور مسایل منطقه ای و بین المللی است و همواره نقش موثر و سازنده در حل و فصل مشکلات و معادلات منطقه ای داشته است.

یوسف بن علوی گفت : دیدگاه سلطنت عمان نسبت به ایران تغییر ناپذیر و برادرانه است و ما به نقش مهم و تاثیر گذار جمهوری اسلامی ایران اعتقاد داشته و داریم و تلاش خواهیم کرد تنش های منطقه به حداقل برسد.

امیر عبدالهیان با توجه به تحولات اخیر منطقه و موج بیداری اسلامی اظهار داشت : ما انتظار داریم دولت عمان نسبت به مسایل موجود در بحرین حساس تر عمل کند و از طرفیت خود برای کاهش فشار بر مردم بحرین و دولت سوریه استفاده کند.

وی گفت : امیدوارم کشورهای اسلامی و عربی به اهمیت کشورهای خط مقدم مبارزه با صهیونیسم و جبهه مقاومت توجه بیشتری داشته باشد و عملکرد آنان موجب تضعیف مقاومت در منطقه نشود.

وی در ادامه گفت : انتطار ما این است ظرفیت شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب برای حل مسایل منطقه بکار گرفته شود.