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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۹:۲۶

سند اذعان تاریخی عربها/

تصویر نقشه جزیره العرب با عنوان "الخلیج الفارسی"

تصویر نقشه جزیره العرب با عنوان "الخلیج الفارسی"

انتشار تصویری که تاریخ آن به سال 1952 میلادی باز می گردد نشان می دهد عربستان سعودی در استاد تاریخی خود از واژه خلیج فارس بر خلاف ادعاهای امروزی مقامات عربی استفاده می کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشار تصویری از اسناد تاریخی عربستان سعودی که تاریخ آن به سال 1952 میلادی (1331 هجری شمسی) باز می گردد نشان می دهد بر خلاف ادعاهای فعلی رژیمهای عربی، آنها در گذشته نام خلیج فارس را قبول داشته و آن را در نقشه های خود استفاده می کرده اند.

بر این اساس، این تصاویر که از سوی دائره المعارفهای معتبر جهانی نیز منتشر شده بیانگر آن است که اعراب در واقع عنوان "خلیج فارس" را به عنوان تنها نام آبراهه بین المللی بین ایران و جزیره العرب مورد پذیرش قرار داده اند و مواضع فعلی آنها تنها در جهت برخی بهره برداری های سیاسی اتخاذ می شود.

کد مطلب 1485281

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