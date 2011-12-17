بحران در وزارت بهداشت/ دستور برای ندادن 3 میلیارد دلار سهم سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که در قانون بودجه سال 1390 مصوب شده بود که 3 میلیارد دلار از درآمدهای مازاد نفتی به بخش بهداشت و درمان کشور اختصاص داده شود تا از این طریق فشار کمتری در پرداخت هزینه های درمانی متوجه مردم شود، اما آنچه تاکنون وزیر بهداشت و سایر مدیران ارشد این وزارتخانه در مصاحبه های خود عنوان کرده اند، این است که هنوز ریالی از این پول به حساب وزارت بهداشت نیامده است.

این در حالی است که دکتر حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در یک مناظره تلویزیونی با حضور مدیرانی از وزارت بهداشت و دولت، به صراحت اعلام کرد که مازاد درآمد نفتی حاصل شده اما نمی خواهند سهم سلامت از این محل را پرداخت کنند.

در هفته های گذشته اغلب مسئولان حوزه سلامت و دست اندرکاران بخش بهداشت و درمان کشور از کمبود منابع مالی به شدت گلایه مند بوده و بر این عقیده اند که نبود منابع مالی برای تامین نیازهای اولیه در بخش دولتی، باعث شده که مشکلات عدیده ای متوجه نظام سلامت و بیماران شود.

دکتر حسن امین لو، مشاور وزیر بهداشت با اشاره به جلسات کارشناسی که سال گذشته برای تعیین تعرفه های دولتی برگزار شد، عنوان داشت که این تعرفه ها برای سال 90 می بایست حداقل 40 درصد افزایش داشته باشند در حالی که دولت فقط 9 درصد افزایش اعمال کرد.

به گفته امین لو، اگر فرض را بر این بگیریم که بیمه ها در همان روز که خدمات ارائه می دهند پولشان را بدهند و دولت نیز تمام پولی که می بایست به بخش بهداشت و درمان بدهد را سر موقع بدهد، باز هم بخش درمان حدود 30 تا 35 درصد کسری می آورد. این در حالی است که همه می دانیم نه بیمه ها سر موقع مطالبات مراکز درمانی را می دهند و نه اینکه دولت به موقع منابع این بخش را تامین می کند.

دکتر حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به نامه رسمی که از منابع دولتی به بانک مرکزی ارسال شده است، اظهارداشت: بر اساس این نامه به بانک مرکزی دستور داده اند که سهم 3 میلیارد دلاری وزارت بهداشت از این محل را به خزانه واریز نکند.

وی با اعلام اینکه تاکنون 6.4 میلیارد دلار مازاد درآمد نفتی بوده و 2 میلیارد دلار نیز بدهی وزارت نفت است که می بایست به خزانه واریز شود، افزود: متاسفانه عده ای در مسیر پرداخت سهم سلامت از مازاد درآمد نفتی کارشکنی می کنند. لذا، باید به صورت شفاف به مردم گفته شود که چه کسانی نمی خواهند عدالت در سلامت تحقق پیدا کند.

شهریاری، یکی از راههای تحقق عدالت در سلامت را اجرای کامل طرح پزشک خانواده دانست و گفت: چه دشمنی در بعضی از دولتمردان وجود دارد که نمی خواهند این 3 میلیارد دلار به بخش سلامت داده شود.

این اظهارات در حالی عنوان می شود که دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت نیز چندی قبل در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر گفته بود که اگر این 3 هزار میلیارد تومان به حساب وزارت بهداشت واریز نشود تمامی برنامه های بخش سلامت روی زمین خواهد ماند و مشکلات بسیاری متوجه مراکز درمانی و مردم می شود.

بدیهی است، حوزه سلامت کشور در سه ماه پایانی سال تحت فشار شدید مالی قرار دارد به طوریکه در پرداخت هزینه های اولیه همچون قبوض آب، برق، گاز و... دچار مشکل بوده و برای پرداخت مطالبات معوق پرسنل و کادر درمانی از جمله پرستاران، به شدت تحت فشار است. این در حالی است که با نزدیک شدن به پایان سال، میزان پرداختیهای مراکز درمانی دوچندان شده و می بایست منابع مالی کافی برای این پرداختها وجود داشته باشد.

گزارش از حبیب احسنی پور