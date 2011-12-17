فن آفرینان برتر کشور معرفی می شوند

دکتر علی جبار رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، تولید علم، عرضه محصولات فناورانه و خلق ایده را از جمله محورهای برگزاری هفته پژوهش نام برد و افزود: برای هر کدام از این بخشها برنامه هایی برگزار می شود و مهمترین برنامه های این هفته تقدیر از برگزیدگان حوزه های علم و فناوری است.

رئیس مرکز سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ایجاد فن بازار جمهوری اسلامی ایران را از برنامه های دیگر این هفته دانست و اظهار داشت: این فن بازار با محوریت پارک فناوری گیلان افتتاح شد.



وی معرفی و تقدیر از فن آفرینان برتر را از برنامه های مهم هفته پژوهش ذکر کرد و یادآور شد: تولید ایده، خلق ایده و ایده پردازی از محورهای برنامه های هفته پژوهش است که در این راستا جشنواره ایده های برتر از سوی پارک فناوری یزد برگزار می شود.



رشیدی با بیان اینکه در این جشنواره 9 هزار و 500 ایده ارسال شده است، ادامه داد: پس از داوری 10 طرح برتر انتخاب و معرفی می شود.



وی با تاکید بر اینکه برترین های جشنواره ایده در مراسم تجلیل از فن آفرینان تقدیر خواهند شد، خاطر نشان کرد: فردا شنبه در مراسمی 3 نفر از 10 برگزیده جشنواره ملی ایده های برتر معرفی و تقدیر می شوند.

