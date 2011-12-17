1700 کارگاه قالی بافی در خراسان جنوبی فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبری صبح شنبه در بازدید از کارگاه های قالیبافی شهرستان بیرجند، اظهارداشت: طی هشت ماهه سال جاری بیش از پنج هزار 350 متر مربع فرش دستباف توسط مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان بافته شده است

وی با اشاره به اینکه فرش های بافته شده در قالب 754 تخته فرش دستباف بوده است، عنوان کرد: این نهاد با ایجاد 13 کارگاه تجمیعی قالیبافی در مناطق مختلف سطح استان توانسته برای سه هزار و 700 نفر شغل ایجاد کند.

اکبری تاکید بر ارتقا و حفظ کیفیت فرش های دستباف تولید شده در این نهاد بیان کرد: در این راستا دوره های آموزشی در خصوص نحوه رفع عیوب، شناخت مواد اولیه مرغوب،آشنایی با حقوق اجتماعی و بهداشت فردی و محیطی، ارتقا سطح کمی و کیفی فرشهای تولیدی تشکیل شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی فرشهای بافته شده را در طرحهای ریزماهی، زیر خاکی، بوته جقه، خشتی و ... عنوان کرد.

اکبری گفت: طی سال گذشته بیش از 9 میلیارد ریال توسط مددجویان کمیته امداد استان فرش تولید و به بازارهای جهانی عرضه شده است.

اهدای 145تخته فرش به دانش آموزان و دانشجویان نخبه

اکبری در ادامه بیان داشت: در قالب طرح اکرام ایتام 145تخته فرش به دانش آموزان و دانشجویان نخبه تحت حمایت کمیته امداد اهدا شد.

وی تصریح کرد: این فرش ها توسط یک خیر و نیکوکار تهرانی به تمامی دانش آموزان و دانشجویان برتر و نخبه تحت حمایت این نهاد در سطح استان اهداء شده است.

این مسئول اظهارکرد: ارزش ریالی فرشهای اهدا شده بیش از 134 میلیون ریال بوده است.