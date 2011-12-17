تمدید مهلت ثبت نام در کنکور 91 تا یکشنبه/ اعلام زمان ویرایش اطلاعات

جلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبان کنکور تا امروز 25 آذرماه، فرصت داشتند که در این آزمون ثبت نام کنند که این مهلت زمانی تمدید شد.

وی تاکید کرد: داوطلبان می توانند از دو شیوه اینترنتی و مراجعه به ادارات پست نسبت به خریداری و دریافت کارت اعتباری ثبت نام کنند و پس از آن باید با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور در آزمون ثبت نام کنند.

طباطبایی اظهار داشت: داوطلبان کنکور باید مراقبت کنند که علاوه بر اینکه رمز خود را در اختیار افراد غریبه قرار ندهند، مدارک خود را در مکان های ثبت نام جا نگذارند و همچنین پرینت نهایی از ثبت نام را فراموش نکنند.

وی یادآور شد: داوطلبانی که تا زمان اعلام شده به عنوان مهلت ثبت نام، اطلاعات سوابق تحصیلی خود را دریافت نکنند نیز می توانند در روزهای 30 بهمن تا 3 اسفند ماه سال 90 در آزمون ثبت نام کنند. همچنین سایر داوطلبان که در آزمون ثبت نام نکرده اند می توانند در این مهلت زمانی نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

به گزارش مهر، کارت اعتباری آزمون سراسری سال 91 به مبلغ 85 هزار ریال است که هر داوطلب برای ثبت نام در هر گروه آزمایشی باید یک کارت اعتباری خریداری کند. چنانچه داوطلبی متقاضی ثبت نام در 2 و یا 3 گروه آزمایشی باشد لازم است به ازای هر گروه آزمایشی یک کارت اعتباری به مبلغ 85 هزار ریال، خریداری کند.

هر داوطلب می‌تواند علاوه بر انتخاب گروه آزمایشی اصلی (علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی) در گروه آزمایشی هنر و زبان خارجی نیز متقاضی شود اما هیچ داوطلبی نمی‌تواند بطور همزمان، در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی شرکت کند.

همچنین داوطلبانی که مایل به انتخاب رشته در دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی هستند نیز می توانند کارت اعتباری 46 هزار ریالی را برای اعلام علاقمندی برای درخواست گزینش در رشته های دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی خریداری کنند.

به گزارش مهر، آزمون سراسری سال 91 در روزهای 8، 9 و 10 تیرماه 91 برگزار می شود.