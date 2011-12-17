باند مواد مخدر در جیرفت منهدم شد

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران نیروی انتظامی استان کرمان طی عملیاتی موفق به انهدام یک باند مخوف مواد مخدر در جیرفت شدند.

وی با اشاره به دستگیری هفت قاچاقچی مواد مخدر در این رابطه تصریح کرد: طی این عملیات 410 کیلوگرم مواد مخدر کشف شد.

سرهنگ پریور با اشاره به اینکه کرمان در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار دارد عنوان داشت: افراد این باند محوله های سنگین مواد مخدر را از سمت شرق وارد استان کرمان می کردند.

وی یادآور شد: هدف این قاچاقچیان انتقال محموله های مواد مخدر به سایر نقاط کشور بود که خوشبختانه با هوشیاری ماموران نیروی انتظامی کرمان منهدم شد.

سرهنگ پریور گفت: ماموران نیروی انتظامی استان کرمان چندی پیش نیز در مسیر خروجی شهرستان بافت 370 کیلوگرم مواد مخدر از این باند کشف و یک نفر را دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه اعضای اصلی باند سه بردار بودند گفت: پلیس طی این عملیات دو دستگاه خودرو و سه میلیون تومان وجه نقد را توقیف کرد.

این مسئول انتظامی یادآور شد: متهمان برای ادامه روند بازرسی به مقامات قضایی تحویل داده شدند.

سرهنگ پریور بر لزوم هوشیاری جوانان در برابر چنین افرادی تاکید کرد و افزود: ماموران نیروی انتظامی کرمان با تمام قوا در برابر این چین افراد شروری ایستادگی کرده و آنها را از پای در می آورد.

