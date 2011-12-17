آغاز شمارش آرا مرحله دوم انتخابات/ اخوان المسلمین در آستانه فتح پارلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های مختلف جهان امروز در گزارشهای مختلفی به پوشش تحولات مهم این روزها در مصر پرداخته اند. در واقع مهمترین خبر این روزها در مصر پایان مرحله دوم انتخابات پارلمانی بود که در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه برگزار شد.

آغاز شمارش آرا مرحله دوم انتخابات / مردم اکثریت را به اسلامگرایان می دهند

خبرگزاری رویترز در گزارشی با اشاره به آغاز شمارش آرای مرحله دوم انتخابات پارلمانی مصر نوشت: پیش بینی می شود آرای مردم اکثریت پارلمان را در اختیار جریانهای اسلامگرا (حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین) قرار دهد.

در این گزارش از انتخابات جاری در مصر به عنوان نخستین انتخابات آزاد در این کشور پس از دوران مبارک نام برده شده که همواره در دوران حکومتش تقلب و دستکاری نتایج انتخابات به امری عادی تبدیل شده بود.

رویترز البته تاکید می کند با وجود برگزاری انتخابات آزاد در مصر، اما همچنان شورای عالی نیروهای مسلح به فرماندهی "ژنرال طنطاوی" عهده دار اداره امور کشور است که تا نیمه های سال 2012 و انتخاب رئیس جمهور مصر نیز ادامه خواهد داشت.

اتهام پراکنی حزب النور

پایگاه اینرتنی روزنامه المصری الیوم امروز در خبر نخست خود به پوشش اظهارات اخیر سخنگوی حزب سلفی النور اشاره دارد که اتهاماتی را علیه حزب آزادی و عدالت (وابسته به اخوان المسلمین) و کمیته عالی انتخابات مصر مطرح کرده بود.

"یسری حماد" سخنگوی حزب النور تاکید کرده که حزب آزادی و عدالت شایعاتی را در زمینه انصراف اعضای این حزب به نفع نامزدهای اخوان منتشر کرده که واقعیت نداشته است. وی همچنین از تقلب در برخی حوزه های رای گیری با حضور اعضای کمیته برگزاری انتخابات خبر داد.

در پاسخ به این اتهامات "احمد ابوبرکه" مشاور حقوقی حزب آزادی و عدالت با غیر صحیح دانستن اظهارات سخنگوی حزب النور، تاکید کرد: این مواضع بیانگر شکست آنها در انتخابات است.

پیشروی نامزدهای اخوان المسلمین ادامه دارد

از سوی دیگر، روزنامه المصری الیوم با اشاره به نتایج اولیه شمارش آرای مرحله دوم انتخابات پارلمانی مصر از پیشروی نمایندگان حزب آزادی و عدالت (وابسته به اخوان المسلمین) در برخی استانها از جمله استان الجیزه خبر داد.

روزنامه الحیات چاپ لندن نیز در گزارشی با اشاره به اختلافات و تنشهای اخیر میان اخوان المسلمین و جریانهای سلفی اعلام کرد: به نظر می رسد اخوان المسلمین در نظر دارد اکثریت پارلمان را بدون ائتلاف با سلفیها تشکیل دهد.

روزنامه الشرق الاوسط نیز در گزارشی به پایان مرحله دوم انتخابات پارلمانی مصر اشاره کرد و از وقوع موارد تخلف در برخی حوزه های رای گیری خبر داد.