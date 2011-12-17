سه خبر کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، اداره ورزش و جوانان همدان رتبه برتر ترویج اقامه نماز را در بین دستگاه های اجرایی استان همدان کسب کرد.

رئیس ستاد اقامه نماز اداره کل ورزش و جوانان همدان در این باره گفت: با توجه به ارزیابی صورت گرفته در ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز، ستاد اقامه نماز اداره کل ورزش و جوانان همدان موفق به کسب مقام برتر شد.

سید عبدی افتخاری افزود: هیئت داوران ستاد اقامه نماز استان همدان با بررسی مدارک و مستندات، عملکرد اجرایی اقامه نماز کارکنان را در قالب 9 محور مختلف مورد ارزیابی قرار داد.

وی گفت: ستاد اقامه نماز اداره کل ورزش و جوانان همدان با فعالیت های منسجم و اجرای دقیق برنامه های راهبردی ستاد اقامه نماز از سوی رئیس ستاد اقامه نماز کشور و دبیر ستاد اقامه نماز استان همدان این عنوان را کسب کرد.

افتخاری گفت: تجهیز نماز خانه اداره کل ورزش و جوانان، تقدیر از فعالان در امر اقامه نماز، تشکیل کلاس قرائت صحیح نماز و برگزاری مسابقه کتاب خوانی با عنوان نماز و تفسیر سوره حجرات از جمله فعالیت های این اداره کل در امر نماز است.

قضاوت داور همدانی در مسابقات پارا المپیک تنیس لندن

داور نشان برنز همدان در مسابقات تنیس پارا المپیک 2012 لندن قضاوت خواهد کرد.

عادل برقعی داور همدانی که سابقه قضاوت در مسابقات مهم جهانی را دارد به دعوت فدراسیون جهانی تنیس و کمیته برگزاری مسابقات المپیک، در بازیهای پاراالمپیک لندن در سال 2012 حضور می یابد.

در حال حاضر برقعی ریاست کمیته داوران فدراسیون تنیس کشور است و نشان برنز داوری جهان را در اختیار دارد.

بازی های پارا المپیک لندن شهریور ماه سال آینده در لندن برگزار خواهد شد.

تیم کشتی بسیج همدان کاپ اخلاق را از آن خود کرد

تیم کشتی بسیج سپاه انصار الحسین (ع) استان همدان کاپ اخلاق مسابقا کشتی بسیج را از آن خود کرد.

تیم کشتی بسیج سپاه انصارالحسین(ع) همدان در دیدار رده بندی با نتیجه 4 بر3 مقابل تیم کشتی بسیج تهران به پیروزی رسید

براساس این گزارش با این نتیجه تیم کشتی بسیج همدان برای اولین بار مقام سوم این رقابت ها را از آن خود کرد.

بر پایه این گزارش در دیدار نهایی این مسابقات نیز تیم مازندران با نتیجه 5 بر 2 تیم بسیج لرستان را مغلوب کرد و مقام قهرمانی را به دست آورد.

در پایان نیز کاپ اخلاق به تیم کشتی بسیج سپاه انصار الحسین (ع) رسید.