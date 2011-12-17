به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان شرکت در مقطع دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی که پذیرش در آن با آزمون و بدون آزمون صورت می گیرد تا ساعت 24 امروز شنبه 26 آذرماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه ثبت نام مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.org نام نویسی کنند.

پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در 128 رشته و گرایش انجام می شود که از این تعداد 28 رشته فنی و مهندسی، 31 رشته علوم پایه، 16 رشته دامپزشکی، 30 رشته کشاورزی، 75 رشته علوم انسانی و 2 رشته هنر در نظر گرفته شده است.

متقاضیانی که تمایل به شرکت در بخش با آزمون این کنکور را دارند، می توانند با پرداخت مبلغ 85 هزار تومان از طریق کارتهای شتاب، دفترچه راهنما و کارت اعتباری ثبت نام را تهیه کنند.

داوطلبان شرکت کننده در بخش بدون کنکور دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی با پرداخت مبلغ 12 هزارتومان می توانند کارت اعتباری را دریافت کنند.

آزمون دکتری تخصصی روزهای پنجشنبه و جمعه 4 و 5 اسفندماه سال 1390 برگزار خواهد شد اما تاکنون ظرفیت پذیرش در این دوره تخصصی اعلام نشده است.