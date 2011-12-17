به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از دوشنبه تاجیکستان، تیم عراق در این دوره از رقابتها که در سالن حکیم ابوالقاسم فردوسی شهر دوشنبه در جریان است با کسب 711 امتیاز به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد.

تیم تاجیکستان "الف" با 613 امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و افغانستان با 422 امتیاز و نپال با 419 امتیاز مشترکا عنوان سوم این رقابتها را از آن خود کردند. هندوستان با 283 امتیاز و پاکستان با 234 امتیاز عنوانهای چهارم و پنجم را به خود اختصاص دادند.

70 ورزشکار از 9 کشور آسیایی در نخستین دوره رقابتهای زورخانه‌ای جوانان آسیا شرکت می‌کنند. این در حالی است که 9 ورزشکار از جمله دو ورزشکار ایرانی در نخستین دوره رقابتهای پارازورخانه به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.