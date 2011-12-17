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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۷

در بیانیه مشترک سران؛

هند و روسیه درباره تحریم یکجانبه ایران هشدار دادند

هند و روسیه درباره تحریم یکجانبه ایران هشدار دادند

نخست وزیر هند و رئیس جمهوری روسیه دیروز جمعه به طور مشترک نسبت به اعمال تحریمهای یکجانبه علیه ایران هشدار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی نیوز، "مانموهان سینگ" نخست وزیر هند و "دیمیتری مدودف" رئیس جمهور روسیه روز گذشته پس از پایان دیدار خود در مسکو در بیانیه مشترکی خواستار استفاده از ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک برای حل موضوع هسته ای ایران شدند.

در این بیانیه مشترک هند و روسیه نسب به اقدام آمریکا و برخی کشورهای غربی علیه ایران هشدار داده شده و آمده است: روسیه و هند از حل و فصل درازمدت و قابل قبول برای همه در زمینه مسائل مربوط به برنامه هسته ای ایران که تنها با استفاده از روشهای سیاسی-دیپلماتیک و از طریق برقراری گفتگو امکان پذیراست، حمایت می کنند. در این راستا، به عقیده مقامات دهلی نو و مسکو، استفاده از روش اعمال تحریمهای یکجانبه علیه ایران، اقدامی غیرسازنده است.

علاوه بر این رهبران روسیه و هند در این بیانیه با تاکید بر حق ایران برای توسعه تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته ‌ای در اهداف صلح‌ آمیز، از مقامات جمهوری اسلامی خواستند تا به درخواستهای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل در این زمینه عمل کرده و با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کنند. 
 

کد مطلب 1485303

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