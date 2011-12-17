هند و روسیه درباره تحریم یکجانبه ایران هشدار دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی نیوز، "مانموهان سینگ" نخست وزیر هند و "دیمیتری مدودف" رئیس جمهور روسیه روز گذشته پس از پایان دیدار خود در مسکو در بیانیه مشترکی خواستار استفاده از ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک برای حل موضوع هسته ای ایران شدند.

در این بیانیه مشترک هند و روسیه نسب به اقدام آمریکا و برخی کشورهای غربی علیه ایران هشدار داده شده و آمده است: روسیه و هند از حل و فصل درازمدت و قابل قبول برای همه در زمینه مسائل مربوط به برنامه هسته ای ایران که تنها با استفاده از روشهای سیاسی-دیپلماتیک و از طریق برقراری گفتگو امکان پذیراست، حمایت می کنند. در این راستا، به عقیده مقامات دهلی نو و مسکو، استفاده از روش اعمال تحریمهای یکجانبه علیه ایران، اقدامی غیرسازنده است.

علاوه بر این رهبران روسیه و هند در این بیانیه با تاکید بر حق ایران برای توسعه تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته ‌ای در اهداف صلح‌ آمیز، از مقامات جمهوری اسلامی خواستند تا به درخواستهای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل در این زمینه عمل کرده و با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کنند.

