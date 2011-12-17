عملیات ساماندهی فاز اول رودخانه فصلی "خشکه رود" روانسر پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی حسن آبادی با تایید این خبر گفت: در اجرای فاز اول این طرح احداث دیواره شرقی، مرمت دیواره غربی و سنگ کف رودخانه با هزینه 500 میلیون ریال اجرا شده است.

مدیر امور آب منطقه ای شهرستان روانسر تاکید کرد: امسال نیز برای ادامه ساماندهی این رودخانه یک میلیارد ریال اختصاص یافته که تاکنون 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

حسن آبادی افزود: در عملیات اجرایی این پروژه تاکنون 6 هزار و 300 مترمکعب عملیات خاکبرداری، 3 هزار و 520 متر مکعب عملیات بنایی و 450 متر مربع نماکاری انجام شده است.

مدیر امور آب منطقه ای شهرستان روانسر در پایان گفت: هدف از اجرای این طرح، هدایت سیلاب های منطقه ای و روان آبها به رودخانه قره سو، جلوگیری از وقوع خطرات احتمالی در تاسیسات شهری و دفع آلودگی های بهداشتی است.