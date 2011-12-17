خدمت رسانی صادقانه به مردم وظیفه اصلی شوراهای اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، صباح محمدی صبح شنبه در جلسه شورای اسلامی استان کردستان که با حضور اعضای شورای اسلامی شهرستان بانه برگزار شد، با تاکید بر همکاری متقابل مسئولان و شوراها برای خدمت رسانی به مردم افزود: شوراها باید از ورود به مسائل اجرایی و سیاسی پرهیز کرده و بیشتر در فکر خدمات رسانی صادقانه و نظارت بر فعالیت دهیاری ها و شهرداری ها باشند.

وی در ادامه طرح آسیب شناسی شوراها را برای اعضای شورای اسلامی بانه تشریح و از آنان خواست در این راستا تمام تلاش و همت خود را به کار گیرند و برای رفع مشکلات و نارسایی های موجود در زمینه فعالیت های شورا از مشارکت و همکاری مردم و سایر مسئولان نهایت بهره برداری را به عمل آورند.

رئیس شورای اسلامی استان کردستان پیگیری مصوبات سفرهای استانی هئیت دولت، سفر مقام معظم رهبری و اعلام نیازهای این بخش و پیگیری لازم به دستگاه های ذیربط توسط شوراها را ضروری عنوان کرد و افزود: اعضای شورای اسلامی در شهرها و روستاها وظایف بسیار بر عهده دارند که به دلیل عدم آشنایی به وظایف خود بخشی از این نظارت ها به خوبی اعمال نمی شود.

جلسه شورای اسلامی شهرستان بانه در شهر کانی سور و با حضور رئیس شورای اسلامی استان کردستان، اعضای شورای شهرستان، امام جمعه، شهردار و اعضای شورای شهر کانی سور، بخشدار نمشیر، دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاهای تابعه برگزار شد.