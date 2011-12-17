اعضای شورای اسلامی شهرها و روستاها پل ارتباطی مردم و مسئولان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عزیز علوی صبح شنبه در جلسه شورای اسلامی استان کردستان که حضور اعضای شورای اسلامی شهرستان بانه و در شهر کانی سور برگزار شد، افزود: شورا اسلامی استان کردستان با هدف بازدید، نظارت و تشکیل جلسات مشترک با شورای اسلامی بخش ها و شهرها ارائه پیشنهادات، انتقادات، تبادل نظر و راهکارهای لازم در جهت رفع موانع، مشکلات، معضلات و در کنار آن چاره اندیشی در راستای توسعه و آبادانی منطقه فعالیت های آتی خود را برنامه ریزی کرده است.

وی اظهار داشت: نباید فراموش کنیم که منتخب مردم هستیم و این مردم بودند که به اعضای شوراها رای اعتماد داده و کفه ترازوی آنان را سنگین کرده اند پس باید ارزش این سنگینی را با عملکرد مناسب خود سنگین تر کنیم و در خدمت به مردم کوتاهی نکنیم.

رئیس شورای اسلامی شهرستان بانه و عضو شورای اسلامی استان کردستان ادامه داد: اگر به خدمت صادقانه به مردم باور داشته باشیم قطعا از خود گذشتگی و ایثار را سرلوحه فعالیت های خود قرار می دهیم چرا که به حق مردم لایق و شایسته بیش از این خدمات هستند.

علوی بر نظارت برون شورایی که عملکرد دستگاه های محلی و ملی را شامل می شود و نظارت درون شورایی که بر عملکرد شهرداری ها و دهیاری ها نظارت دارد تاکید کرد و گفت: اعضای شورای اسلامی شهرها و روستاها باید به عنوان عوامل اجرایی این وظیفه را به خوبی انجام دهند.

وی افزود: برای اینکه بستر مناسبی برای این کار فراهم شود ابتدا باید شوراها خود مطابق قانون پیش روند و کار نظارتی را انجام داده و در مرحله بعد از ادارات و دستگاه های دیگر انتظار تعامل و همکاری داشته باشند که این مهم موجب ارتقا کارآمدی و اثربخشی فعالیت شوراها می شود.

جلسه شورای اسلامی شهرستان بانه در شهر کانی سور و با حضور رئیس شورای اسلامی استان کردستان، اعضای شورای شهرستان، امام جمعه، شهردار و اعضای شورای شهر کانی سور، بخشدار نمشیر، دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاهای تابعه برگزار شد.