شهرداری های کوچک و تازه تاسیس نیازمند توجه ویژه دولت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی شالباف صبح شنبه در جلسه مشترک اعضای شورای اسلامی استان کردستان که به میزبانی شهر کانی سور برگزار شد، به مشکلات شهرهای کوچک و تازه تاسیس اشاره کرد و افزود: کمبود ماشین آلات، وجود زمین های قولنامه ای، نبود ذیحسابی، گرانی مصالح، کمبود اعتبارات تملک دارایی و نحوه تقسیم آن در سطح استان از عمده ترین مشکلات است.

وی در ادامه در خصوص جایگاه شهرداری ها و شوراها در شورای توسعه و برنامه ریزی استان کردستان، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، مالیات بر ارزش افزوده و وضعیت شهرداری ها و خساراتی که در این خصوص متحمل می شوند توضیحاتی را ارائه کرد و خواستار توجه جدی تر مسئولان دستگاه های اجرایی استان کردستان به رفع این مشکلات شد.

شهردار کانی سور همچنین خواستار بودجه ایی جهشی برای تغییر سیمای روستاهایی که در طول یک دهه اخیر به شهر تبدیل شده و فاقد درآمد پایدار هستند شد و بیان کرد: طی یک دهه اخیر شمار زیادی روستا به شهر تبدیل شده اند که به دلیل عدم اختصاص اعتبار مناسب همچنان سیمای این شهرها تغییر نکرده و این روند نیازمند بازنگری جدی است.

جلسه شورای اسلامی شهرستان بانه در شهر کانی سور و با حضور رئیس شورای اسلامی استان کردستان، اعضای شورای شهرستان، امام جمعه، شهردار و اعضای شورای شهر کانی سور، بخشدار نمشیر، دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاهای تابعه برگزار شد.