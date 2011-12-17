محمود اکرامی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مراحل ارزیابی آثار در سومین جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاریها گفت: داوری این دوره از جشنواره کماکان تا 30 آذر مصادف با پایان فصل پاییز ادامه دارد.

وی ابراز امیدواری کرد مراسم پایانی این دوره از جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاریها تا 15 دیماه برگزار شود.

دبیر این جشنواره اضافه کرد: تفاوتی که داوری آثار در این دوره از جایزه با دو دوره قبل دارد، این است که ما داوریها را به صورت هفتگی انجام می‌دهیم و در پایان هر هفته برگزیدگان مشخص می‌شوند و به مرحله نهایی جشنواره راه می‌یابند.

اکرامی‌فر از تداوم این روش در جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاریها خبر داد و گفت: از فصل آینده (زمستان 90) ما آثار برتر هر هفته را طی نامه‌‌ای به تولیدکننده آن مطلب در مطبوعات و خبرگزاریها و سپس به صورت سراسری در رسانه‌ها اعلام می‌کنیم.

وی هدف از این کار را - که البته بدون اهدای جایزه نقدی صورت خواهد گرفت - تقدیر از برترین‌های مطبوعات و خبرگزاریها عنوان کرد و آن را اقدامی در جهت تشویق اهالی رسانه به بهبود کیفی کارهایشان توصیف کرد.

دبیر جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاریها همچنین در پاسخ به این سوال که «تصمیم ندارید این کار را به صورت ماهانه هم انجام دهید؟» گفت: به این پیشنهاد فکر نکرده‌ایم ولی در مقطع فعلی کار را به صورت هفتگی انجام می‌دهیم. شاید در آینده به این نتیجه رسیدیم که بهتر است این اقدام را به صورت ماهانه هم انجام دهیم.

در سومین جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاریها علاوه بر 12 شاخه قبلی، شاخه «گزارش خبری» هم به جشنواره اضافه شده است؛ این دوره آثار اهالی رسانه در شاخه‌های مقاله، سرمقاله، یادداشت، نقد، تیتر، عکس، صفحه‌آرایی، طراحی و کاریکاتور، گفتگو و گزارش خبری (در بخش مطبوعات) و خبر، عکس خبری و گزارش خبری (در بخش خبرگزاری‌ها) داوری می‌شود.