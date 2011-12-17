اثر هنرمند سمنانی در جمع آثار برتر جهان به نمایش درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، اثر علیرضا صداقتی عضو انجمن هنرهای تجسمی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان سمنان بعنوان یکی از100 اثر برتر دنیا پذیرفته شد و به نمایشگاه راه یافت.

این هنرمند سمنانی و 13شرکت کننده دیگر از ایران در فراخوانی که از سوی طراحان گرافیک سراسر جهان با کمک سازمانهای بین المللی جهت همدری با مردم زلزله زده ژاپن داده شده بود آثار پوستر خود را ارئه کردند که اثر هنرمند سمنانی موفق به راهیابی به نمایشگاه و انتخاب به عنوان اثر برتر شد.



این نمایشگاه در حال حاضر در شهردورتموند در آلمان در حال برگزاری است که فروش حاصل از آن به مردم زلزله زده ژاپن تعلق خواهد گرفت.



همچنین یک هنرمند سمنانی در جشنواره منطقه ای مجسمه های کوچک رتبه اول را به خود اختصاص داد.



غلامرضا پهلوان عضو انجمن هنرهای تجسمی وسفال اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان سمنان موفق به کسب رتبه اول جشنواره بخاطر ایجاد گستره سایه برای به ظهور رسیدن نوردر سومین چشنواره منطقه ای مجسمه های کوچک شد.



در این جشنواره هنرمندان در بخش هنرهای دیداری ،هنرهای محیطی و بخش نمایشگاه به رقابت پرداختند.