3.9 میلیارد ریال به هنرستان کشاورزی روانسر اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جلال صفری صبح شنبه در نهمین جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان با بیان اینکه برآورد اعتبار مورد نیاز این پروژه 12 میلیارد و 150 میلیون ریال است، گفت: طی دو سال گذشته بیش از 4 میلیارد ریال برای این هنرستان هزینه شده که در حال حاضر 75 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

فرماندار روانسر افزود: از محل اعتبارات تخریب وبازسازی مدارس طی 5 سال گذشته تاکنون بیش از 125 کلاس درس با اعتباری بالغ بر 42 میلیارد و 700 میلیون ریال در این شهرستان نوسازی شده است.

مدیر آموزش و پرورش روانسر نیز با اشاره به اینکه از 157 واحد آموزشی این شهرستان در 145 واحد آموزشی انجمن اولیا ومربیان فعال است، تاکید کرد: برای آگاهی بخشی و افزایش ارتقاء دانش و مهارت پدران و مادران در خصوص مسائل دینی، تربیتی، اخلاقی و اجتماعی دانش آموزان طرح آموزش خانواده در 40 آموزشگاه شهری و روستایی در حال اجراست.

رحیم کرمی افزود: 26 آموزشگاه روانسر از کانکس استفاده می کنند و 16 آموزشگاه دیگر نیز به کانکس نیازمند است.

وی با اعلام اینکه تمامی هنرستان های فنی وحرفه ای وکاردانش شهرستان روانسر هوشمند سازی می شوند، تصریح کرد: در سال تحصیلی جاری بیش از ۱۹ مدرسه در شهرستان روانسر برای هوشمندسازی انتخاب شده اند.