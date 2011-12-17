تولید"خشت بهشت"/ پخش شش مستند جذاب

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند "مسیر جاودان" با پخش از شبکه قرآن مسیر کاروان اسرا و سرهای شهدا از کربلا تا شام را به نمایش میگذارد و اتفاقاتی که در این راه پر از سختی و مشقت بر اهل بیت امام حسین(ع) گذشته را شرح میدهد.
در این مستند که پنجشنبه شبها از ساعت 22:30 به مدت سه هفته مهمان مخاطبین شبکه قرآن و معارف سیما خواهد بود، کارشناسان مختلفی به بیان شرح وقایع اتفاقی این مسیر میپردازند، همچنین گویندهای بر روی تصاویر به نمایش در آمده صحبت میکند و اطلاعات مربوطه را در اختیار مخاطبان قرار میدهد.
جامعهشناسی شهری در "خشت بهشت"
هفته فیلم رضا مجلسی در "شبهای مستند"
- برنامه "شبهای مستند" این هفته و از 26 آذر تا اول دی ماه، آثار رضا مجلسی را با حضور خود مستندساز در برنامه، نقد و بررسی میکند و مستندهایی چون "سپیده علم کشید"، "بی بی تاب"، "چرخ گردون"، "این سخن آبی است"، "جور دیگر دیدن" و "سفرنامه صبا" به روی آنتن شبکه مستند سیما خواهد رفت.
"شبهای مستند" به تهیه کنندگی بابک میزانی و با اجرا و کارشناسی سعید قطبیزاده هر شب به جز جمعهها، ساعت 19 از شبکه مستند سیما پخش خواهد شد.
تصویر طلاق در "آینههای بی سو"
- مجموعه مستند "آینههای بی سو" درباره علل و عوامل طلاق در خانوادهها به زودی از شبکه یک سیما پخش میشود.
زهره کاظمی تهیه کننده این برنامه گفت: "آینههای بی سو" در 14 قسمت 45 دقیقهای به ریشه یابی طلاق در خانوادههای ایرانی میپردازد و با حضور کارشناسان و خانوادههای درگیر پروندههای طلاق این اتفاقات را بررسی میکند.
- ماه چهره خلیلی و حدیث میرامینی در ارتباط زنده تلفنی با مخاطبان شبکه سحر، به پرسشهای بینندگان غیر ایرانی آذری و بوسنیایی زبان" مختارنامه" و " دلنوازان" پاسخ خواهند گفت.
- برنامه “موج” این هفته به بازتاب خبر فرود هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین آمریکا در خاک ایران در رسانههای بیگانه میپردازد.
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