تولید"خشت بهشت"/ پخش شش مستند جذاب

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند "مسیر جاودان" با پخش از شبکه قرآن مسیر کاروان اسرا و سرهای شهدا از کربلا تا شام را به نمایش می‌گذارد و اتفاقاتی که در این راه پر از سختی و مشقت بر اهل بیت امام حسین(ع) گذشته را شرح می‌دهد.

در این مستند که پنجشنبه شب‌ها از ساعت 22:30 به مدت سه هفته مهمان مخاطبین شبکه قرآن و معارف سیما خواهد بود، کارشناسان مختلفی به بیان شرح وقایع اتفاقی این مسیر می‌پردازند، همچنین گوینده‌ای بر روی تصاویر به نمایش در آمده صحبت می‌کند و اطلاعات مربوطه را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد.

جامعه‌شناسی شهری در "خشت بهشت"

- "خشت بهشت" با پرداختن به رابطه متقابل انسان، خانه و شهر تولید می‌شود. رامین حیدری فاروقی تهیه کننده این برنامه گفت: "خشت بهشت" تاریخ رابطه انسان، خانه و شهر را بررسی می‌کند و تلاش دارد بگوید که خانه و شهر خوب چطور خانه و یا شهری است. توجه ما بیشتر بر روی حوزه جامعه شناسی شهری است اگرچه ساختارهای معماری را مورد بررسی قرار خواهیم داد اما بیشتر از جنبه رواشناسی و اجتماعی آن نگاه می‌کنیم.

این برنامه که تاکنون 60 درصد پیشرفت کار داشته است با تولید در 26 قسمت 40 دقیقه‌ای در شبکه یک سیما روی آنتن می‌رود.

- شبکه جهانی سحر طلیعه پانزدهمین سال فعالیت سرویس انگلیسی زبان این شبکه بین المللی را گرامی داشت.

هفته فیلم رضا مجلسی در "شب‌های مستند"

- برنامه "شب‌های مستند" این هفته و از 26 آذر تا اول دی ماه، آثار رضا مجلسی را با حضور خود مستندساز در برنامه، نقد و بررسی می‌کند و مستندهایی چون "سپیده علم کشید"، "بی بی تاب"، "چرخ گردون"، "این سخن آبی است"، "جور دیگر دیدن" و "سفرنامه صبا" به روی آنتن شبکه مستند سیما خواهد رفت.

"شبهای مستند" به تهیه کنندگی بابک میزانی و با اجرا و کارشناسی سعید قطبی‌زاده هر شب به جز جمعه‌ها، ساعت 19 از شبکه مستند سیما پخش خواهد شد.

- شبکه آموزش در ادامه پخش مستندهای جذاب علمی و آموزشی 6 مستند را در طی هفته جاری هر روز ساعت 12:30 روی آنتن می‌برد.

این مستندها هر شب ساعت 15 دقیقه بامداد روی آنتن شبکه آموزش می‌رود و "6درجه می‌تواند دنیا را تغییر دهد" با موضوع تغییرات دمایی و تاثیرات آن بر محیط پیرامون زندگی افراد، "خشم طبییعت" با موضوع بلایای طبیعی، "تله پاتی" با موضوع قدرت جادویی ذهن در برقراری ارتباط با افراد مختلف، "شکارچیان طوفان"، "حیات وحش کاراییب صخره‌ها و لاشه‌ها" با موضوع معرفی طبیعت بکر و زیبای منطقه کاراییب و " هفت موجود برتر آفریقا" از آن جمله هستند.

تصویر طلاق در "آینه‌های بی سو"

- مجموعه مستند "آینه‌های بی سو" درباره علل و عوامل طلاق در خانواده‌ها به زودی از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

زهره کاظمی تهیه کننده این برنامه گفت: "آینه‌های بی سو" در 14 قسمت 45 دقیقه‌ای به ریشه یابی طلاق در خانواده‌های ایرانی می‌پردازد و با حضور کارشناسان و خانواده‌های درگیر پرونده‌های طلاق این اتفاقات را بررسی می‌کند.

- ماه چهره خلیلی و حدیث میرامینی در ارتباط زنده تلفنی با مخاطبان شبکه سحر، به پرسش‌های بینندگان غیر ایرانی آذری و بوسنیایی زبان" مختارنامه" و " دلنوازان" پاسخ خواهند گفت.

- برنامه “موج” این هفته به بازتاب خبر فرود هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین آمریکا در خاک ایران در رسانه‌های بیگانه می‌پردازد.

"موج" در قالب ترکیبی با استفاده از تصاویر ضبط شده، گفتگو، تحلیل و اجرای مجریان برنامه، ساعت 13:45 روزهای شنبه و سه شنبه از شبکه یک سیما پخش می‌شود و در آن بازتاب اخبار سیاسی مرتبط با ایران در رسانه‌های فارسی زبان بیگانه چون بی بی سی و صدای آمریکا، تفسیر می‌شود.

پخش "بچه‌های بازیگوش"

- "بچه‌های بازیگوش" محصول سال 2007 انگلستان به کارگردانی، نویسندگی و تهیه کنندگی اندی هامیلتون و گای جنکین از 28 آذر روزهای دوشنبه ساعت 21:30 و پنجشنبه‌ها ساعت 21 روی‌ آنتن خواهد رفت.