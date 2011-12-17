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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۷

تا پایان امسال/

6 شهرک صنعتی مازندران از گاز طبیعی بهره مند می شوند

6 شهرک صنعتی مازندران از گاز طبیعی بهره مند می شوند

سوادکوه - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، از بهره مندی شش شهرک صنعتی مازندران، از نعمت گاز طبیعی تا پایان سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی وفایی نژاد در بازدید از شهرک صنعتی بشل اظهار داشت: با توجه به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و سیاستهای جدید سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در حمایت از واحدهای کوچک و متوسط تولیدی و صنعت، اجرای سریع عملیات گازرسانی به شهرکها و نواحی صنعتی در اولویت کار شهرکهای صنعتی قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران گفت: خوشبختانه با همکاری و تعامل مدیریت و کارکنان شرکت گاز استان، شهرکها و نواحی صنعتی مازندران از مزایای گاز طبیعی بهره مند می شوند.

وی افزود: تبدیل سوخت فسیلی و پرمصرف به سوخت طبیعی، کاهش هزینه های جاری واحدهای تولیدی و صنعتی، کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست از ویژگیها و مزایای پروژه گازرسانی به شهرکها و نواحی صنعتی است.

وفایی نژاد یادآور شد: عملیات پروژه گاز طبیعی در شش شهرک صنعتی استان شامل شهرکهای صنعتی بشل، شهدای محمودآباد، بابکان، جویبار، بندپی و بابلکنار درحال اجرا  بوده که تا پایان سالجاری به بهره برداری خواهد رسید.

وی تصریح کرد: پروژه لوله گذاری گاز طبیعی در این شهرکها به طول 40 کیلومتر و با صرف هزینه ای بالغ بر 22 میلیارد ریال از محل اعتبارات منابع ملی و داخلی در حال انجام است.

با اجرای کامل پروژه گازرسانی به این شهرکهای صنعتی، تعداد 20 شهرک و ناحیه صنعتی در سطح استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند بود.

کد مطلب 1485314

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