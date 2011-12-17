6 شهرک صنعتی مازندران از گاز طبیعی بهره مند می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی وفایی نژاد در بازدید از شهرک صنعتی بشل اظهار داشت: با توجه به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و سیاستهای جدید سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در حمایت از واحدهای کوچک و متوسط تولیدی و صنعت، اجرای سریع عملیات گازرسانی به شهرکها و نواحی صنعتی در اولویت کار شهرکهای صنعتی قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران گفت: خوشبختانه با همکاری و تعامل مدیریت و کارکنان شرکت گاز استان، شهرکها و نواحی صنعتی مازندران از مزایای گاز طبیعی بهره مند می شوند.

وی افزود: تبدیل سوخت فسیلی و پرمصرف به سوخت طبیعی، کاهش هزینه های جاری واحدهای تولیدی و صنعتی، کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست از ویژگیها و مزایای پروژه گازرسانی به شهرکها و نواحی صنعتی است.

وفایی نژاد یادآور شد: عملیات پروژه گاز طبیعی در شش شهرک صنعتی استان شامل شهرکهای صنعتی بشل، شهدای محمودآباد، بابکان، جویبار، بندپی و بابلکنار درحال اجرا بوده که تا پایان سالجاری به بهره برداری خواهد رسید.

وی تصریح کرد: پروژه لوله گذاری گاز طبیعی در این شهرکها به طول 40 کیلومتر و با صرف هزینه ای بالغ بر 22 میلیارد ریال از محل اعتبارات منابع ملی و داخلی در حال انجام است.

با اجرای کامل پروژه گازرسانی به این شهرکهای صنعتی، تعداد 20 شهرک و ناحیه صنعتی در سطح استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند بود.