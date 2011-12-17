به گزارش خبرگزاری مهر، این نشستها که با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس برگزار میشود، در برنامه امروز خود به بررسی تاریخ شفاهی در زمینه خاطرهنویسی دفاع مقدس خواهد پرداخت.
در این نشست که از ساعت 16:30 تا 18:30 امروز برگزار میشود، رحیم نیکبخت، مرتضی میرداد، یعقوب توکلی و مسعود امیرخانی حضور خواهند داشت.
همچنین جلسه نقد و بررسی کتاب «اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار» روز یکشنبه 27 آذر با حضور مهتاب خدایاری، خدیجه معصومی و فریدون مجلسی از ساعت 16:30 تا 18:30 در سرای اهل قلم برگزار میشود. هشتمین دوره جشنواره نقد کتاب هم روز دوشنبه 28 آذر از ساعت 15 تا 17 در این مکان برگزار خواهد شد.
نشست پیرامون «توسعه وآموزش پژوهشمحور» و جلسه شعر خوانی هم از برنامههای روز سهشنبه سرای اهل قلم هستند که برنامه اول با حضور نعمتالله متین برگزار خواهد شد. این برنامهها به ترتیب از ساعت 15:30 تا 17:30 و 16:30 تا 18:30 برگزار خواهند شد.
نقد و بررسی کتاب «اشکهای سورن» هم آخرین برنامه سرای اهل قلم در این هفته خواهد بود که روز چهارشنبه 30 آذر از ساعت 16:30 تا 18:30 برگزار میشود. در این برنامه مهدی کاموس، جهانگیر خسروشاهی، علی الله سلیمی و نصرتالله محمودزاده حضور خواهند داشت.
علاقهمندان میتوانند برای شرکت در این برنامهها به سرای اهل قلم به نشانی خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک 2 مراجعه کنند.
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