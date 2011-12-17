بیشتر آثار انیمیشن در جشنواره جام جم متوسط بودند

حسین مرادی‌زاده، کارگردان انیمیشن و عضو هیئت انتخاب جشنواره جام جم درباره کیفیت آثار راه یافته به این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: بیشتر آثار راه یافته اثرهای متوسطی بودند، ولی خوشبختانه انیمیشن‌های خوب با کیفیت بالا نیز در میان آثار شرکت کننده دیده می‌شد که جای امیدواری داشت.

وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه جشنواره جام جم اولین دوره است که برگزار می‌شود، به همین دلیل محدودیت‌هایی دارد. باید از جشنواره چند دوره بگذرد تا هنرمندان و برنامه‌سازان با آن آشنا شوند. شاید بعد از چند دوره برگزاری جشنواره به شکل بین‌المللی به اعتبار این جشنواره اضافه کند.

این عضو هیئت انتخاب درباره ملاک‌ها برای انتخاب آثار منتخب توضیح داد: مهمترین ملاک، آثار مناسب برای تلویزیون بود، آثاری که مخاطب را جذب کند و همچنین در راستای سیاست‌های فرهنگی سازمان صدا و سیما باشد. آثاری که در حد استاندارد آثار تلویزیونی باشد و سطح فرهنگی بینندگان را ارتقا بخشد.

حسین مرادی زاده متولد آبادان 1347 و دانش آموخته کارشناسی کارگردانی انیمیشن از دانشکده صدا و سیما و عضو انجمن نقاشان ایران است.

وی عضو انجمن بین المللی فیلمسازان انیمیشن جهان سال 2000 الی 2005، عضو انجمن فیلمسازان انیمیشن ایران سال 1377 الی 1386، عضو دو دوره هیات داوران جشن خانه سینما بخش انیمیشن 1381 و 1386، عضو هیات انتخاب بخش انیمیشن جشنواره سیما 1382، عضو هیات انتخاب جشنواره پویانمایی تهران 1389، عضو هیات انتخاب جشن خانه سینما بخش انیمیشن 1390 بوده است.

مرادی زاده کارگردانی، تهیه‌کنندگی و انیماتوری انیمیشن‌هایی مانند زندگی، " تنهایی یک درخت" ، کابوس، "نقطه ها"، "بوف"، "کافکا"، "آواز جبرییل" و ساخت دو سریال انیمیشن عروسکی برای مرکز صبا با نام‌های "کلیله و دمنه" و "طنزهای طلایی" و همچنین کارگردانی سه گانه "افسانه ماردوش" انیمیشن بلند عروسکی بر اساس شاهنامه فردوسی برای مرکز صبا را بر عهده داشته است.