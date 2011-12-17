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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۶

گزارش خبرنگار مهراز تاجیکستان/

کسب یک مدال طلا و یک نقره ایرانی‌ها در مسابقات پارازورخانه‌ای آسیا

کسب یک مدال طلا و یک نقره ایرانی‌ها در مسابقات پارازورخانه‌ای آسیا

ورزشکاران ایرانی حاضر در نخستین دوره مسابقات پارازورخانه ای آسیا در ماده کباده موفق به کسب یک مدال طلا و یک مدال نقره شدند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از دوشنبه تاجیکستان، ارسلان امینی از جمهوری اسلامی ایران در کلاس ایستاده ماده کباده با 287 امتیاز به مدال طلا دست پیدا کرد. سعید مراد نظامو از تاجیکستان الف با 146 امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و رحمت الله علی اف با 130 امتیاز از تاجیکستان ب جایگاه سوم را از آن خود کرد.

در کلاس نشسته وینود تاکور از هند با 206 امتیاز طلا گرفت. سید شهاب الدین بصام تبار با 149 امتیاز به مدال نقره رسید و اسدالله از پاکستان با 109 امتیاز سوم شد. نخستین دوره مسابقات پارازورخانه ای آسیا با حضور 9 ورزشکار در سالن حکیم ابوالقاسم فردوسی شهر دوشنبه تاجیکستان در حال برگزاری است.

کد مطلب 1485319

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