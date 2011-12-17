هشت طرح تحقیقاتی آبفای گلستان در نمایشگاه پژوهش ارائه شد

محمد کرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح ها شامل، بررسی عوامل موثر در افت کلر باقیمانده شبکه آبرسانی شهر خان ببین، بررسی برخی از عوامل موثر در تغییرات نیترات در منابع آب شهر گرگان، بررسی تاثیر استفاده از روش الکترولاگین در جلوگیری از نشت آلودگی آب سطحی در آبخوانهای کم عمق در حین حفاری، بررسی بکار گیری کنترل دور الکتروموتور در کاهش ماسه دهی چاهها و بررسی میزان تغییرات آهن چاه دلند با روش اسید اسیون است.

وی اظهار داشت: هوادهی، بررسی امکان استفاده از پساب حوضچه زلال ساز فاضلاب و بررسی نقش بسترهای ارتباطی الکترونیکی در کاهش هزینه های سازمانی نیز از دیگر طرحهاست.

معاون برنامه ریزی و منابع انسانی آبفای گلستان گفت: 12 مقاله در کنفراس ها و سمینارهای مختلف استانی و کشوری از این شرکت ارائه شد.

وی حمایت مالی و پشتیبانی 15 پایان نامه در سطح کارشناسی ارشد و دکترا از دیگر اقدامات شرکت آبفای گلستان در راستای تحقیقات و پژوهش بیان کرد.

کرد گفت: یکی از طرحهای مهمی که در دوازدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری شرکت آبفا گلستان بعنوان یک پروژه صنعتی از آن پشتیبانی خواهد کرد کنتور آب دیجیتال آلتراسنویک است که به قابلیت های این دستگاه می توان به ثبت مصرف آب بدون نیار به حداقل فشار ،امکان اتصال به سیستم قرائت از راه دور، کاهش هزینه ها در دراز مدت، حل مشکل تفکیک کنتور در مجتمع های آپارتمانی و نصب سریع و اسان اشاره کرد.