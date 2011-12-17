مرحله دوم معرفی محبوبترین بازیکن 2011 انجام شد/ مجیدی بالاتر از کریمی

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم رای گیری برای انتخاب محبوبترین بازیکن سال 2011 در سایت فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار جهان درحالی از امروز جمعه آغاز شد که در پایان مرحله دوم انتخاب محبوبترین فوتبالیست‌های جهان به تفکیک هر قاره، 20 بازیکن برتر جهان جهت حضور در رای گیری برای انتخاب نهایی محبوبترین بازیکن جهان معرفی شدند.

بر این اساس در قاره آسیا، فرهاد مجیدی با 266 هزار و 788 رای، علی کریمی با 243 هزار و 106 رای و یاسر القحطانی از عربستان 67 هزار و 116 رای به عنوان سه بازیکن محبوب این قاره، جواز شرکت در مرحله نهایی انتخاب محبوبترین بازیکن جهان را کسب کردند.

در مرحله سوم و نهایی انتخاب نهایی محبوبترین بازیکن جهان، پنج بازیکن محبوب اروپا و آمریکای جنوبی، سه بازیکن محبوب آسیا، آفریقا و کونکاکاف و یک بازیکن محبوب اقیانوسیه حضور دارند که کاندیدای کسب عنوان محبوبترین بازیکن جهان هستند.

از امروز 16 دسامبر 2011 (جمعه 25 آذرماه) رای گیری انتخاب محبوبترین بازیکن سال جهان از بین این 20 کاندیدا آغاز شده و تا 5 ژانویه 2011 ادامه خواهد داشت. ضمن اینکه آرای مراحل قبلی این بازیکنان صفر شده و برای انتخاب به عنوان محبوبترین بازیکن سال 2011 جهان، باید در انتخاباتی آزاد با یکدیگر به رقابت بپردازند.

- اسامی 20 کاندیدای عنوان محبوبترین بازیکن سال 2011 جهان به تفکیک قارههای مختلف به شرح زیر است:

قاره آفریقا:

1- نادر لمیقری از مراکش با 25 هزار و 509 رای

2- اوساما داراگی از تونس با سه هزار و 844 رای

3- فیصل آگاب سیدو از سودان با سه هزار و 437 رای

قاره آسیا:

1- فرهاد مجیدی از ایران با 266 هزار 788 رای

2- علی کریمی از ایران با 243 هزار و 106 رای

3- یاسر القحطانی از عربستان با 67 هزار و 116 رای

آمریکای شمالی، مرکزی و حوزه دریای کارائیب:

1- خاویر هرناندز از مکزیک با 15 هزار و 916 رای

2- کارلو کارستلی از هندوراس با 12 هزار و 826 رای

3- کارلوس روئیس از گوآتمالا با هشت هزار و 562 رای

قاره اقیانوسیه:

1- هری کیول از استرالیا با 258 رای

آمریکای جنوبی:

1- ادواردو خسوس وارگاس از شیلی با 78 هزار و 702 رای

2- پائولو گوئه‌ررو از پرو با 41 هزار و 727 رای

3- خوآن مانوئل وارگاس از پرو با 15 هزار و 143 رای

4- لیونل مسی از آرژانیتن با 10 هزار و 830 رای

5- کاکا از برزیل با پنج هزار و 866 رای

قاره اروپا:

1- آدرا توران از ترکیه با 40 هزار و 415 رای

2- کریستیانو رونالدو از پرتغال با 14 هزار و 626 رای

3- دیمیتار برباتوف از بلغارستان با 11 هزار و 330 رای

4- الساندور دل پیه‌رو از ایتالیا با 10 هزار و 46 رای

5- فرانچسکو توتی از ایتالیا با 6 هزار و 841 رای

علاقمندان به فوتبال در کشورمان می‌توانند با ورود به این لینک (http://iffhs.de/?b002ec70a804f4cd003f09) به بازیکن محبوب مورد علاقه خود رای بدهند.