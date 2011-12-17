به گزارش خبرگزاری مهر، کاوشگر "فوبوس- گرانت" آژانس فضایی روسیه 9 نوامبر به سمت "فوبوس"، یکی از قمرهای مریخ پرتاب شد اما لحظاتی بعد، دچار نقص فنی شد و از ادامه ماموریت بازماند.

اکنون آژانس فضایی روسیه اعلام کرده است که این فضاپیما بین روزهای 6 تا 19 ژانویه 2012 به زمین سقوط خواهد کرد.

به گفته کارشناسان، سوخت سمی این فضاپیما در فاز ورود به اتمسفر زمین در اثر گرمای حاصل از تماس با اتمسفر از بین خواهد رفت اما دهها تکه آن که در کل 200 کیلوگرم وزن دارند به سطح زمین خواهند رسید.

محل سقوط تنها چند روز قبل از برخورد قابل شناسایی است. باوجود این، مقامات آژانس فضایی روسیه معتقدند که این قمر مصنوعی در منطقه ای میان 51.4 درجه عرض شمالی و 51.4 درجه عرض جنوبی در فضایی بین لندن (انگلیس) در نیمکره شمالی و "پونتا آرناس" (شیلی) در نیمکره جنوبی سقوط خواهد کرد.

"فوبوس- گرانت" (صدای فوبوس) درحال حاضر در ارتفاع میان 201 کیلومتر (حضیض زمینی) و 275 کیلومتر (اوج زمینی) به سوی اتمسفر در حرکت است. وزن این کاوشگر در زمان پرتاب 13.5 تن بود که بیشتر آن از سوخت تشکیل شده بود.

این فضاپیما همچنین محتوی مقادیر کمی از کبالت- 157 است. این یک ایزوتوپ رادیواکتیو کبالت است اما به گفته روس ها منجر به بروز خطر آلودگی رادیواکتیوی نمی شود.

براساس گزارش "بی. بی. سی"، درحدود 70 درصد از سطح پوشیده از آب است. به همین علت احتمال اینکه این کاوشگر در آب سقوط کند بسیار بالا است.