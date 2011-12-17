آغاز فعالیت نخستین نشر تماما مجازی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، «نشر نویسندگان گمنام» نخستین ناشرتماما مجازی ایرانی است که با همکاری تعدادی از دوستداران ادبیات ایران در داخل و خارج از کشور و به منظور تشویق نویسندگان حاشیه‌ای ادبیات معاصر ایران که کمتر امکان انتشار اثر دارند، تاسیس شده است.

در فرآیند عملی این نشر که انتشار کتاب و ارائه آن برای مطالعه به مخاطبان در فضای وب انجام می‌شود، نسخه الکترونیکی کتاب از نویسنده دریافت و درصورت توافق طرفین برای چاپ نسخه الکترونیکی، کتاب به صورت محدود در اختیار خوانندگانی قرار می‌گیرد که هزینه آن را بپردازند.

بر اساس سازوکار تعریف شده در این موسسه، نشر کتاب تنها در مدت زمان محدود در فضای مجازی انجام می گیرد و نویسنده می‌تواند بعد از اتمام زمان تعهد خود به ناشر، کتاب را به هر موسسه دیگری برای چاپ الکترونیکی یا چاپ کاغذی بسپارد.

علاوه بر این اثر برگزیده نشر در صورت موافقت نویسنده توسط مترجمان نشر به زبان انگلیسی ترجمه شده و نسخه الکترونیکی و کاغذی آن به بازار کتاب عرضه می‌شود.

همچنین نسخه الکترونیکی کتاب‌های منتشر شده توسط نشر نویسندگان گم‌نام، به صورت صفحه‌بندی شده به همراه طرح جلد و به مخاطب ارائه می‌شود.

نشر نویسندگان گم‌نام در فرآیند کاری خود تنها حق چاپ الکترونیکی کتاب را برای مدت سه سال از نویسنده خریداری می کند. به این ترتیب نویسنده بعد از پایان سه سال می‌تواند نسخه کتابش را برای چاپ کاغذی در اختیار هر نشر دیگری قرار دهد.

در فرآیند کاری این ناشر تمامی خوانندگان می‌توانند نسخه الکترونیکی کتاب را از کتاب‌فروشی‌های مجازی خریداری کنند.